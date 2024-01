Für den Moment ist die Entscheidung gefallen. Mit Trainer Tim Walter geht der HSV in die Zweitliga-Rückrunde und will im sechsten Anlauf endlich die Rückkehr in die Bundesliga schaffen. Wie aber stellt sich der Verein ab Sommer auf? Diese Frage schwebt über dem Volkspark. Dabei geht es nicht nur um den Job von Walter.