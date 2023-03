Nach dem 1:0 im Relegations-Hinspiel in Berlin ist für den HSV die Rückkehr in die Erste Liga zum Greifen nah. Die Entscheidung fällt am Montag (20.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) in Hamburg. Es soll ein historischer Abend im Volksparkstadion werden, bei dem alle HSV-Fans natürlich dabei sein wollen. Das Problem: Das Spiel ist längst ausverkauft. Auf dem Schwarzmarkt werden nun einige Karten teils zu astronomischen Preisen angeboten. Im Zweifel sind diese Tickets aber gar nichts wert.