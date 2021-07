Alle schwärmen von Terodde: „Er ist der Grund, warum der HSV die Liga verlassen wird“

Normalerweise müsste Simon Teroddes Smartphone über Weihnachten explodieren. Zumindest sollten all seine HSV-Kollegen wissen, bei wem sie sich pünktlich zum Fest nochmal zu bedanken haben. Mit seinem Siegtor zum 2:1 in Karlsruhe setzte der Torjäger den Schlusspunkt unter seine atemberaubenden ersten fünf Monate in Hamburg.

14 Treffer in 13 Partien. Eine Quote, die sich die HSV-Fans von Terodde vielleicht erträumt haben mögen, weil er Ähnliches ja auch schon in Bochum, Stuttgart oder Köln vollbrachte.

Nun zu sehen, wie der 32-Jährige Woche für Woche seinen Torinstinkt spielen lässt, hat für jeden regelmäßigen Betrachter dennoch etwas Irreales.

Auch KSC-Trainer Eichner schwärmt von HSV-Stürmer Terodde

„Er hat einfach den Instinkt und die Abschlussqualität“, lobt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt. „Simon weiß, dass am Ende die eine Szene kommt. Das strahlt er auch auf den Gegner aus.“

Der applaudiert dann bisweilen sogar, wie am Montag. Als KSC-Trainer Christian Eichner die 90 Minuten im Wildpark nochmal Revue passieren ließ, blieb er letztlich beim entscheidenden Treffer aus der 82.Minute hängen. „Der Stürmer, der dann das Tor schießt, ist der Grund, warum der HSV die Liga verlassen wird“, prophezeit er voller Hochachtung.

Bei HSV-Aufstieg soll sich Teroddes Vertrag verlängern

Terodde, der Aufstiegsgarant? Zumindest weiß Hamburgers bester Einkauf der vergangenen Jahre genau, wo er hin will. In der Bundesliga klappte es für den Super-Schützen des Unterhauses (132 Treffer in 233 Spielen) bislang noch nicht so gut. Die Quote von zehn Toren in 58 Partien ist ausbaufähig.

Dieses Ziel will er dann ab Sommer in Angriff nehmen – mit dem HSV. Denn Hamburgs Fans können beruhigt sein: Klappt es mit dem Aufstieg, soll sich Teroddes auslaufender Vertrag per Klausel automatisch verlängern.

Generell will der HSV im Frühjahr über die Zukunft des Torjägers in Hamburg sprechen. So passt es auch Terodde am besten.