Die Meinung von Ex-Nationalkeeper René Adler ist gefragt, der 39-Jährige ist ein exzellenter Kenner des deutschen und englischen Fußballs. Vor den anstehenden Saison-Finals in beiden Ligen sprach die MOPO mit ihm über seine früheren Vereine Leverkusen und den HSV.

Er hat sich längst auf der Bühne der Top-Experten etabliert. Die Meinung von Ex-Nationalkeeper René Adler ist gefragt, der 39-Jährige ist ein exzellenter Kenner des deutschen und englischen Fußballs. Vor den anstehenden Saison-Finals in beiden Ligen sprach die MOPO mit ihm über seine früheren Vereine Leverkusen und den HSV – und bat um zwei Prognosen: Wer wird am Wochenende englischer Meister? Und was muss Baumgart in Hamburg künftig besser machen?

MOPO: Ganz Deutschland schwärmt von Leverkusen. Sie selbst standen zwölf Jahre lang bei Bayer unter Vertrag und kennen den Klub bestens. Verraten Sie uns das Erfolgsgeheimnis?

René Adler: Der Verein hat viele richtige Entscheidungen getroffen, die sich jetzt auszahlen. Als Fernando Carro (Vorsitzender der Geschäftsführung, die Red.) angetreten ist, hat er klar kommuniziert, dass er Titel gewinnen will. Dafür wurde er teilweise belächelt, aber er hat immer daran geglaubt. Man hat den Eindruck, dass bei Bayer zurzeit jede Position optimal besetzt ist und jeder auch das Optimum aus sich herausholt.

René Adler sieht „nichts, was Leverkusen aufhalten kann“

Seit 50 Spielen ist Bayer ungeschlagen, drei Partien stehen noch an: In der Liga gegen Augsburg, das Pokalfinale gegen Lautern und das Europa-League-Endspiel gegen Bergamo. Glauben Sie an den totalen Triumph?

Ja, ich glaube, sie schaffen es, ungeschlagen zu bleiben und das Triple zu holen. Ich sehe zurzeit nichts, was Leverkusen aufhalten kann. Sie spielen eine surreale Saison.

MOPO Die neue WochenMOPO – jetzt jeden Freitag am Kiosk!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Strände, Seen, Moore, Wälder, Gastro: Wo Sie in Hamburg einfach mal „Urlaub“ machen können

– Einfach abreißen? Die Debatte über die Elbtower-Ruine

– CDU-Mann Thering: Kann der Bürgermeister?

– 20 Seiten Sport: Wie sich der FC St. Pauli jetzt für die Bundesliga aufstellt & Vuskovic-Prozess: Wie es weitergeht

– 28 Seiten Plan7: Die besten Tipps für jeden Tag

Im EM-Kader Deutschlands stehen sieben Spieler aus Leverkusen und Stuttgart, den beiden Überfliegern der Liga. Wie wichtig ist das für eine aus deutscher Sicht erfolgreiche EM?

Das kann ein sehr wichtiger Faktor sein. Das Entscheidende im Fußball ist immer Selbstvertrauen. Und die Spieler dieser beiden Vereine schweben ja wie auf einer Wolke. Mir gefällt es, dass dem Rechnung getragen wird. Aber: Am Ende muss man auch eine gute Mischung in der Mannschaft finden, aus Spielern, die das Momentum in sich tragen und andererseits Turnier-Erfahrung haben.

Adler über HSV: Baumgart hätte Winterpause gebraucht

Am Wochenende steht auch in England der letzte Spieltag an. Lässt Manchester City sich den Titel nach dem 2:0 bei Tottenham noch nehmen?

Normalerweise nicht – aber was ist in der Premier League schon normal? Arsenal muss darauf hoffen, dass City gegen West Ham patzt, daran glaube ich aber eigentlich nicht. Klappt es für City mit dem Titel, hat Stefan Ortega als Keeper daran einen sehr großen Anteil. Nicht wenige im Verein können ihn sich als Nummer eins vorstellen. Er hat einen enormen Stellenwert, das wird in Deutschland noch viel zu wenig gewürdigt.

Das könnte Sie auch interessieren: Aus Altona zum Deutschen Meister: Schon als Kind war Jonathan Tah besonders

Zum Abschluss ein Wort zum HSV. Wie sehr schmerzt es Sie, dass Ihr Ex-Verein ein siebtes Jahr in der Zweiten Liga verbringen muss?

Das tut mir weh. Und es gibt nicht den einen Grund, der für das erneute Scheitern im Aufstiegskampf verantwortlich war. Ich persönlich glaube aber, dass es unter anderem hilfreich gewesen wäre, wenn man Steffen Baumgart schon die Wintervorbereitung gegeben hätte, um seine Spielidee zu implementieren. Denn sowas braucht Zeit.