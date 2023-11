Achtung, HSV! Holtby ist in Kiel jetzt Anführer

Für den HSV machte Lewis Holtby zwischen 2014 und 2019 insgesamt 138 Spiele. Der ehemalige Nationalspieler (drei Einsätze) lief für keinen Verein häufiger auf. Große Spuren hat er in Hamburg jedoch nicht hinterlassen. Viele Emotionen wird das Wiedersehen in Kiel am Samstag (13 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) nun nicht auslösen. Mit seiner Rolle bei Holstein ist Holtby ohnehin mehr als genug ausgelastet.

Am 12. Mai 2018 erzielte Holtby beim 2:1 gegen Gladbach das letzte Bundesliga-Tor für den HSV. Den Abstieg konnte aber auch er damals nicht verhindern, weil zuvor zu oft die Leistung nicht stimmte und immer wieder eigene Interessen im Vorderrund standen.

Holtby schoss das bislang letzte Bundesliga-Tor des HSV

Das Bild änderte sich auch in Liga zwei nicht wirklich. Im Sommer 2019 trennten sich die Wege.

Nach zwei Jahren in England (Blackburn Rovers) fand Holtby schließlich 2021 in Kiel eine neue Fußball-Heimat. Dort entwickelte sich der mittlerweile 33-Jährige zum echten Anführer auf dem Platz. Kiel-Sportchef Uwe Stöver sagt: „Lewis macht das ganz hervorragend. Er ist einer derjenigen, der die Mannschaft führt. Er ist ein sehr wichtiger Spieler in diesem Kader.“

Heimschwaches Kiel gegen auswärtsschwachen HSV

Im direkten Duell kämpfen die Teams am Samstag übrigens auch gegen Negativ-Serien. Während der HSV in dieser Saison ein Auswärts-Problem hat und den einzigen Sieg in der Fremde Ende August in Hannover holte, kommen Holtby und Co. gerade im eigenen Stadion bislang nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Über zwei Monate ist der letzte Heimerfolg (2:1 gegen Paderborn) her.

Wie gehen die Trainer damit um? Beide wollen positive Gedanken in den Vordergrund stellen. „Für uns ist es egal, ob wir auswärts oder im Heimspiel antreten – wir wollen immer unser Spiel spielen und gewinnen“, so Tim Walter. Kiel-Coach Marcel Rapp sagt: „Wir freuen uns auf die Aufgabe. Es ist ein besonderes Spiel.“ Sicherlich auch wieder für Lewis Holtby.