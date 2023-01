Abwehr-Alarm beim HSV! Auch David verletzt – kommt nun ein Spanier?

Die Sorgen im Defensivbereich sind allgegenwärtig, seit der HSV in die Winter-Vorbereitung startete. Mit dem wegen Dopings gesperrten Mario Vuskovic (21) fehlt ein ganz wichtiger Teil der Innenverteidigung, nun verschärft sich die Situation dramatisch: Vuskovic-Vertreter Jonas David (22) reiste am Mittwoch verletzt mit ins Trainingslager nach Spanien. Damit werden die Not und der Handlungszwang in der Abwehr noch größer.

David laboriert an einem kleinen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel, der ihn zu einer mehrtägigen Pause zwingt. Noch nichts Dramatisches in Richtung Rückrundenstart, aber ein weiterer Fingerzeig, wie dünn die Personaldecke in der Abwehrmitte ist. Denn zumindest solange der HSV nicht auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat, ist David als Vuskovic-Vertreter neben Sebastian Schonlau (28) gesetzt. Außer ihm kommen nur noch Moritz Heyer (27/wird rechts gebraucht) und Talent Valon Zumberi (20) für den Posten in Frage. Nach Sotogrande reiste nun auch Nachwuchsmann Luis Seifert (18) mit.

David wird wahrscheinlich beide Härtetests in Spanien gegen den SC Freiburg (Freitag) und die Vancouver Whitecaps (18.1.) verpassen. Denn sollte er zu früh wieder voll einsteigen, könnte sich seine Blessur verschlimmern – es wäre das Aus für den Rückrundenstart gegen Braunschweig (29.1.).

Mehr denn je halten die HSV-Bosse die Augen auf dem Transfermarkt offen. Ein Kandidat, der schnell helfen würde, könnte Francisco Montero (23) sein. Wie das türkische Online-Portal „Aspor“ berichtet, soll sich der Spanier, der bei Besiktas Istanbul spielt, in Gesprächen mit dem HSV befinden. Möglich sei eine Leihe mit Kaufoption. Die Türken würden zudem Teile des Gehalts übernehmen.