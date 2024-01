Abwechslung im Training: Auf welche Sportarten die HSV-Profis setzen

Vier Trainingseinheiten müssen die HSV-Profis in der Regel in Spanien pro Tag absolvieren. Doch auch der Spaß und die Abwechslung kommen für die Spieler in Sotogrande nicht zu kurz. Am Montagnachmittag stand für die Mannschaft eine etwas andere Einheit auf dem Programm.

Statt auf den Trainingsplatz ging es für die Spieler auf eine Padel-Tennis-Anlage. Dort durften die Profis ihre Qualitäten mit Schläger und Ball unter Beweis stellen. Es gab ein internes Turnier. Besonders Jonas Meffert, Anssi Suhonen und Miro Muheim spielten groß auf.

Das könnte Sie auch interessieren: „Will die Dinge auch durchziehen“: HSV-Trainer Walter macht Aufstiegs-Ansage

Auch die Korbjäger des HSV kamen bei dem Ausflug auf ihre Kosten. Neben Padel-Tennis gab es eine kleine Basketball-Einheit.