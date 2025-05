Wie sich das wohl anfühlen mag, wenn es wirklich so weit sein sollte? Das fragt sich vermutlich so ziemlich jeder HSV-Fan, der sich darauf vorbereitet, am Samstag den Aufstieg feiern zu wollen. Denn dieses Mal soll, muss und wird es ja wohl klappen – oder? Nach sieben Jahren Zweitklassigkeit will der stolze Verein endgültig alle Zweifel abschütteln und in die Beletage zurückkehren. Ein letzter Schritt fehlt noch. Ein Rückblick auf die tiefen Täler, die Klub und Fans auf diesem Weg durchschritten.