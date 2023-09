Absteiger und Weltmeister dabei: Diese Ex-HSV-Spieler sind jetzt arbeitslos

Am 1. September endete in Deutschland die Transferphase. Allein bei den 56 Klubs in den ersten drei deutschen Ligen hatten es zuvor in diesem Sommer 790 Abgänge und 800 Zugänge gegeben. Alle Spieler haben allerdings nicht einen neuen Job gefunden und sind nun erst mal „arbeitslos“. Dazu gehören auch zahlreiche Profis mit HSV-Vergangenheit.

André Hahn spielte beim HSV zwischen 2008 und 2010 in der U19 und U21. Den Durchbruch in seiner Karriere schaffte er allerdings erst nach seinem Abgang aus Hamburg. In Gladbach wurde der Stürmer zum Nationalspieler. 2017 kaufte ihn der HSV für eine Ablösesumme von sechs Millionen Euro zurück. Der erhoffte Erfolg blieb aus. Hahn stieg mit den Hamburgern ab und wechselte danach nach Augsburg. Dort lief sein Vertrag nun aus. Findet Hahn noch mal einen neuen Verein? Leicht wird es nicht. Im vergangenem Jahr hatte er sich einen Knorpelschaden zugezogen. Er kämpft um seine Karriere und ist mittlerweile auch schon 33 Jahre alt.

Für Boateng ging es in Frankreich nicht weiiter

Sogar noch zwei Jahre älter als Hahn ist mit Jerome Boateng ein anderer ehemaliger Nationalspieler mit HSV-Vergangenheit. Der Weltmeister von 2014 machte zwischen 2007 und 2010 insgesamt 113 Spiele für die Hamburger. Es folgten Stationen bei Manchester City, Bayern München und zuletzt Olympique Lyon. In Frankreich lief sein Vertrag in diesem Sommer aus – ohne Anschlussstation. Offiziell beendet hat der Verteidiger seine Karriere aber noch nicht.

Zumindest in der Jugend und in der U17 spielte mit Shkodran Mustafi ein weiterer späterer Weltmeister für den HSV. Und auch er ist nun erst mal vereinslos. Unter anderem für Valencia, Arsenal und Schalke lief der Innenverteidiger in den vergangenen Jahren auf. Zuletzt spielte der 31-Jährige für Levante in der zweiten spanischen Liga. Dort wurde sein Vertrag in diesem Sommer nicht verlängert und einen neuen Arbeitgeber hat er bislang auch nicht gefunden.

Auch Töre, Sala und Jairo sind noch auf Vereinssuche

Hahn, Boateng und Mustafi – drei ehemalige HSV-Spieler mit großem Namen, die nun erst mal arbeitslos sind. Doch sie sind längst nicht die einzigen Profis auf dieser Liste. Mit Jairo Samperio (30, zuletzt Budapest Honvéd FC/Ungarn), Jacopo Sala (31, zuletzt Spezia Calcio/Italien), Gökhan Töre (31, zuletzt MKE Ankaragücü/Türkei), Tunay Torun (33, zuletzt Kasimpasa Istanbul/Türkei), Mohamed Gouaida (30, zuletzt Swift Hesperingen/Luxemburg), Nabil Bahoui (32, zuletzt Qatar SC/Katar), Valmir Nafiu (29, zuletzt KF Shkëndija/Nordmazedonien) und Sören Bertram (32, zuletzt VfL Osnabrück) haben bislang acht weitere ehemalige HSV-Spieler in diesem Sommer noch keinen neuen Verein gefunden.

Das könnte Sie auch interessieren: Sportdirektor Costa verrät: So hat er dem HSV im Sommer einen Aufstiegs-Kader gebaut

Immerhin: Als vereinslose Spieler dürften alle auch noch nach Schließung des Sommertransferfensters einen neuen Vertrag unterschreiben. Dafür müssten sie jedoch erst mal die passende Adresse finden. Bis dahin tragen sie den Status „vereinslos“ oder sie beenden offiziell ihre Karriere. In einigen Fällen sicherlich keine leichte Entscheidung.