Abschied rückt näher: HSV-Profi ist schon auf Vereinssuche

In den kommenden Wochen soll beim HSV kräftig aussortiert werden. Der mit 29 Profis plus Talenten aus der U21 aufgeblähte Kader ist Sportvorstand Stefan Kuntz und Trainer Steffen Baumgart zu groß, vier bis sechs Profis sollen den Verein nach Möglichkeit noch in diesem Sommer verlassen. Einer weiß spätestens seit diesem Montag, was die Stunde für ihn geschlagen hat …

Als Baumgart seine Mannschaft zum Start der Trainingswoche gegen ein überwiegend aus U19-Akteuren bestehendes Nachwuchsteam testen ließ, war für Jonas David kein Platz bei den Profis. Stattdessen verteidigte der 24-Jährige die komplette Spielzeit über bei den Talenten.

Ein klares Zeichen an David, der im Kampf um einen Abwehrplatz chancenlos zu sein scheint. Sebastian Schonlau und Dennis Hadzikadunic sind in der Mitte gesetzt. Auch Guilherme Ramos rangiert vor David, zudem hofft der HSV, dass der wegen Epo-Dopings gesperrte Mario Vuskovic in Kürze vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) freigesprochen wird. Passiert dies nicht, soll noch ein neuer Innenverteidiger verpflichtet werden.

Schon in der Vorsaison wurde David vom HSV verliehen

Überraschend kommt diese Entwicklung für David allerdings nicht. Bereits in der vergangenen Saison wurde der gebürtige Meiendorfer an Absteiger Rostock verliehen, wollte nun um eine neue Chance beim HSV kämpfen. Allerdings soll David nach MOPO-Informationen von Baumgart in Gesprächen bereits suggeriert worden sein, dass er es nicht leicht haben würde.

Davids Management ist auf die Situation vorbereitet und auf der Suche nach möglichen neuen Arbeitgebern. Noch hat der HSV seinem Abwehrmann nicht klar mitgeteilt, dass er den Klub verlassen soll. Das aber dürfte in Kürze geschehen.

HSV-Profi Mikelbrencis spielt sich in den Vordergrund

Neben David galten auch Levin Öztunali, Moritz Heyer und William Mikelbrencis als Wechsel-Kandidaten. Zumindest bei dem Franzosen aber könnte es eine Wende geben. Nimmt man die Eindrücke des Montags als Maßstab, könnte er zum Liga-Auftakt sogar in die Startelf rutschen. Allerdings ist der HSV weiterhin auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Sobald dieser da ist, werden die Karten neu gemischt.

Verlassen sollte den Verein auch Abwehrmann Valon Zumberi. Doch nachdem sich der Kosovare zum Start der Vorbereitung am Knie verletzte und zumindest bis November ausfällt, wird im Sommer nichts aus einem Wechsel.

Was wird beim HSV aus Heuer Fernandes und Reis?

Noch nicht absehbar ist zudem, ob Schlussmann Daniel Heuer Fernandes und Mittelfeldmann Ludovit Reis bei entsprechenden Angeboten bis zum Ende der Transferperiode (30. August) einen Wechselwunsch bei den HSV-Bossen hinterlegen.