Abgang fix: HSV-Verteidiger geht nach Belgien

Es hatte sich in den letzten Tagen bereits angedeutet, nun ist der Deal perfekt. David Bates wird nächste Saison für Cercle Brügge auflaufen. Der HSV hat den Verteidiger für eine Saison an den belgischen Erstligisten verliehen.

Bates geht nach Belgien – und der HSV hat ein Problem weniger. Der schottische Verteidiger war bereits in der vergangenen Saison vom HSV an den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday verliehen worden, kam dort in der Liga aber überhaupt nicht zum Einsatz.

Bei seiner Rückkehr nach Hamburg in diesem Sommer machten ihm die Verantwortlichen beim HSV schnell klar, dass er in der sportlichen Planung keine große Rolle spiele. Bates suchte nach Alternativen und fand in Belgien nun die Lösung.

In Belgien soll Bates die Abwehr stabilisieren

Nach überstandenem Medizincheck wurde der Leih-Deal am Freitag perfekt gemacht. Bates, der beim HSV noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, wird für eine Saison an den Erstligisten Cercle Brügge verliehen.

Perfekt: Cercle Brügge hat HSV-Verteidiger David Bates offiziell vorgestellt Cercle Brügge/Twitter Foto:

Die Belgier landeten in der vergangenen Saison auf dem 14. Platz der Tabelle. In 29 Spielen (danach wurde die Saison abgebrochen) gab es 54 Gegentore.

Nun soll Bates helfen, dass es künftig mehr Stabilität in der Abwehr gibt. Geht der Plan auf, sind am Ende sicher alle Seiten glücklich. Bates, Brügge und auch der HSV.