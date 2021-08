Am 23. Mai verlor Eintracht Braunschweig beim HSV mit 0:4 und stieg in die Dritte Liga ab. 77 Tage später gibt es am Sonntag im Pokal das Wiedersehen. Und bei Braunschweig ist fast alles neu.

Nach dem Abstieg gab es bei der Eintracht den Super-Umbruch. Gleich 18 Spieler mussten gehen. Von den 15 Profis, die im Mai noch im Volkspark zum Einsatz kamen, sind mittlerweile nur noch fünf dabei. Auch der Trainer ist mit Michael Schiele neu. Er sagt: „Wir müssen Gas geben und viel leiden. Der HSV ist extrem spielstark.“

HSV: Trainer Michael Schiele hat schon gegen Hamburg verloren

Schiele hat letzte Saison allerdings auch schon gegen den HSV gespielt. Damals war er noch Trainer in Sandhausen. Im Volkspark setzte es für ihn im Dezember 2020 eine 0:4-Pleite. Nun werden die Karten neu gemischt. Mit neuen Mannschaften. Das gilt vor allem für Eintracht Braunschweig.

Nach dem 0:4 gegen Viktoria Berlin verpflichtete die Eintracht in den vergangenen Tagen noch die beiden Bielefelder Jomaine Consbruch und Sebastian Müller sowie den Mittelfeldspieler Enrique Pena Zauner vom SV Sandhausen nach.

„Durch die Neuzugänge haben wir in der Breite zugelegt und sind flexibler“, sagt Schiele.