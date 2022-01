Am kommenden Freitag ist Derby-Time in Hamburg. Der FC St. Pauli kommt zum HSV in den Volkspark. Ein volles Stadion wäre normalerweise bei diesem Duell garantiert gewesen. Doch normal ist durch Corona bekanntlich weiterhin aktuell gar nichts. Nur 2000 Zuschauer dürfen beim Stadtderby dabei sein. Wie läuft die Kartenvergabe? Was kosten die Tickets? Die MOPO gibt einen kleinen Überblick.

Wie viele Karten kommen auf den Markt?

Insgesamt 2000 Zuschauer sollen am Freitag beim Stadtderby im Volksparkstadion zugelassen werden. Dieses Signal hat der HSV von der Stadt erhalten. Die schriftliche Bestätigung wird noch erwartet. Fünf Prozent der Tickets (100) soll an die Auswärtsmannschaft gehen. Da es zudem auch Karten für Sponsoren und VIPs geben wird, ist noch unklar, wie viele Tickets am Ende genau auf den Markt kommen werden.

Wer darf die Karten kaufen?

Einen Mitglieder- oder sogar freien Ticketvorverkauf wird es für das Derby wenig überraschend nicht geben. Nur Dauerkartenpfand-Inhaber können sich Hoffnung auf Derby-Karten machen. Da die Zahl der Dauerkartenpfand-Inhaber die Zahl der möglichen Tickets deutlich überschreitet, wird es ein Losverfahren geben. Im HSV-Ticketshop können sich die Dauerkartenpfand-Inhaber bis Montag (23.59 Uhr) ein Los sichern. Ausgelost wird dann am Dienstag, die Gewinner werden direkt benachrichtigt und erhalten ein Vorkaufsrecht auf das Derby-Ticket. Das muss bis Mittwoch 18 Uhr genutzt werden.

Wie hoch sind die Ticketpreise?

Es wird beim Derby nur Sitzplätze geben. Alle Tickets haben den gleichen Preis und kosten jeweils 50 Euro. Ermäßigungen für Jugendliche oder Kinder soll es nicht geben.

Welche Einlass-Regeln gibt es für Besucher im Stadion?

Bei HSV-Spielen im Volkspark gilt die 2G-Plus-Regel. Das heißt, Besucher müssen im besten Fall dreifach geimpft sein, zweifach Geimpfte und Genesene brauchen einen zusätzlichen negativen Test, falls die letzte Impfung oder Infektion länger als sechs Monate zurückliegt. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren reicht ein negatives Testergebnis.