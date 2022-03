Tolle Aktion nach Absage: HSV lädt Flüchtlinge zum Essen ins Stadion ein

Aus der eigentlich schlechten Nachricht der kurzfristigen Spielabsage gegen Aue wurde am Ende eine richtig starke Aktion. Weil der HSV die Speisen für seine VIP-Kunden bereits hatte anliefern lassen, lud er geflüchtete Menschen aus der Ukraine und ihre Hilfspersonen am Samstag zum kostenlosen Mittagessen in den Volkspark. Rund 400 Personen nahmen die Einladung dankend an.

Eine klasse Aktion des Vereins. Das Fan-Restaurant „Raute“ wurde zum Kontakthof, neben den Flüchtlingen kamen auch Anhänger von Erzgebirge Aue und HSV-Anhänger dazu. Die 100 vergeblich zum Spiel angereisten Auer wurden vom HSV zu einer kostenlosen Stadion- und Museumsführung eingeladen. Nebenbei bespaßte HSV-Maskottchen „Dino Hermann“ die Kinder.

Besonders schön: In und um den Volkspark herum kam es zu einem regen Austausch der Fans beider Lager mit geflüchteten Ukrainern und ihren Helfern. So wurde das HSV-Stadion zu einem Kontakthof der besonderen Art.

Nach der kurzfristen Spielabsage entstand in der vergangenen Nacht die spontane Idee, Geflüchtete aus der Ukraine sowie deren Begleitungen und Helfer zum Mittagessen in unser Fan-Restaurant „Raute“ einzuladen #nurderHSV #HSVAUE 1/3 pic.twitter.com/09AY1pYMr4 — Hamburger SV (@HSV) March 12, 2022

Der HSV hätte seine bestellten Speisen entsorgen müssen

Aus rechtlichen Gründen durften die vom HSV für das Spiel bestellten Speisen nur vor Ort zu sich genommen werden. Ohne die gelungene Aktion wäre wohl alles im Müll gelandet. Der Verein aber machte nun aus der Not eine Tugend.

HSV-Boss Jonas Boldt: „Das war eine spontane Idee, die nach der Absage des Spiels in der Nacht geplant und dann am Morgen vom gesamten HSV-Netzwerk mit Geschäftsstellen, Stiftung, Verein, Mitgliedern, Supporters sowie Fans verbreitet und von freiwilligen Helfern und Mitarbeitern in der „Raute“ umgesetzt wurde. Ich finde es toll, wenn wir mit unserer Energie und unseren Möglichkeiten helfen können. Und natürlich ist es auch sinnvoll, das ganze Essen nicht entsorgen zu müssen. Den Geflüchteten aus der Ukraine, den engagierten Helfern und auch den Fans aus Aue hat es gut geschmeckt. Und wir haben es sehr gern gemacht.”

Die Partie gegen Erzgebirge Aue war am späten Freitagabend von der DFL aufgrund zu vieler Corona-Fälle beim HSV auf einen noch unbestimmten Zeitpunkt verlegt worden.