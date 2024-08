Auch 20 Jahre danach regiert noch immer die Ungläubigkeit: Schiedsrichter Robert Hoyzer hat am 21. August 2004 den HSV mit voller Absicht und vielen fiesen Pfiffen zu einer 2:4-Pleite im DFB-Pokal beim damaligen Regionalligisten SC Paderborn geführt. Später wurde klar: Es war dreister Wettbetrug! In der MOPO gibt es jetzt, nach all den Jahren, eine Entschuldigung an den HSV und den damaligen Trainer Klaus Toppmöller.