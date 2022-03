20 Corona-Fälle! Nächster HSV-Auswärtsgegner schlägt Alarm

Am Samstag will der HSV mit einem Sieg im Heimspiel gegen Aue (ab 13.30 Uhr, live bei Sky) den Anschluss an die Aufstiegsplätze wieder herstellen. In der Woche darauf (19.3.) soll es dann zu Fortuna Düsseldorf gehen – doch die Partie am Rhein könnte jetzt wackeln. Die Fortuna vermeldet insgesamt 20 Corona-Fälle!

Düsseldorf in Not. Nach vier Corona-Fällen zum Wochenstart (unter anderem Trainer Daniel Thioune) kamen an diesem Mittwoch zunächst die beiden Profis Marcel Sobottka und Dennis Gorka (dritter Keeper) hinzu. Damit nicht genug: Im Verlaufe des Tages vermeldete die Fortuna zwölf weitere Fälle, nannte aber keine Namen. Betroffen seien der Kader, das Trainer- und Betreuerteam.

Klar, dass das Training am Mittwoch abgesagt wurde. Am Donnerstag wollen die Düsseldorfer wieder trainieren – doch niemand weiß, wie es weitergehen soll. Eigentlich wollten die Rheinländer ihre Erfolgsserie (zehn Punkte aus den vergangenen vier Partien) am Samstag in Paderborn fortsetzen.

Die Partie steht natürlich auf der Kippe. Völlig offen auch, was das alles für das Duell mit dem HSV bedeutet. Möglich, dass die Fortuna dann arg geschwächt antreten müsste. Auch die Hamburger vermeldeten in dieser Woche einen Corona-Fall: Moritz Heyer wird gegen Aue nicht dabei sein können.