1983 in Athen: Wer war beim größten HSV-Triumph dabei?

Kurz vor dem letzten Zweitliga-Spieltag steht beim HSV noch einmal ein ganz besonderes Highlight an: Denn am 25. Mai 1983 krönte sich das Team um Felix Magath zu den Königen Europas. Am Donnerstag nächster Woche jährt sich der größte Erfolg der Vereinsgeschichte also zum 40. Mal.

Dieses grandiose Spiel, das sensationelle 1:0 gegen Juventus Turin im Finale des Europapokals der Landesmeister, es wirkt angesichts von nun bereits fünf Jahren in der Zweiten Liga wie aus einer anderen HSV-Welt. Die legendäre Elf von Trainer Ernst Happel wird in Hamburg, Deutschland und Europa jedenfalls nie vergessen werden.

Die MOPO sucht HSV-Fans, die 1983 in Athen im Stadion waren

Zum großen Jubiläum sucht die MOPO Zeitzeugen, die am 25. Mai 1983 in Athener Olympiastadion dabei gewesen sind und unserer Redaktion von diesem einmaligen Erlebnis erzählen können.

Schreiben Sie uns gerne eine Mail an redaktion-sport@mopo.de mit dem Stichwort Athen und gebe Sie dabei Ihre Kontaktdaten (Name, Handynummer) an. Vielleicht haben Sie ja sogar noch ein Foto von damals parat.

Vielen Dank!

Ihre MOPO-Sportredaktion