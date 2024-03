14 Regionalliga-Tore! Tom Sanne winkt beim HSV neue Profi-Chance

Sein Lauf geht weiter. Auch beim 4:1 gegen Jeddeloh traf Tom Sanne, der 19-Jährige kommt in dieser Saison auf 14 Tore und belegt damit Rang drei der Regionalliga-Schützenliste. Die Tür zu den Profis aber war in dieser Saison bislang komplett dicht für den Angreifer. Das könnte sich in Kürze ändern.

Durchaus möglich, dass Steffen Baumgart die Länderspielpause nach dem Wiesbaden-Spiel nutzt, um sich einige Talente etwas genauer anzusehen. Dann könnte auch Sanne ins Spiel kommen, zumal es im Profi-Kader (mit Ausnahme von Robert Glatzel) an treffsicheren Stürmern mangelt.

Baumgart hat Sanne schon live gesehen

Dem Ex-Niendorfer bietet sich am Freitag, im Derby der U21 beim ETV, eine weitere Chance, auf sich aufmerksam zu machen. Vorige Woche (beim 3:0 in Norderstedt) nahm Baumgart ihn schon selbst unter die Lupe.

Für Sanne, dem nach MOPO-Informationen Anfragen aus Dänemark vorliegen, geht es in den kommenden Monaten auch um seine HSV-Zukunft.