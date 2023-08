1:0! Ramos-Rot und Jatta-Party: HSV ringt Hannover 96 in Unterzahl nieder

Big Points! Der HSV bezwingt Hannover 96 dank leidenschaftlichen Einsatz mit 1:0 (0:0). Nach einem zähen Beginn findet die Walter-Truppe immer besser ins Spiel, ehe Guilherme Ramos (52.) als letzter Mann die Rote Karte sieht. In Unterzahl sorgt schließlich Bakery Jatta (69.) für den umjubelten Rothosen-Triumph. Hamburg ist wieder Tabellenführer. Hier der Liveticker zum Nachlesen:

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff

90. + 6 Min Die letzte Minute läuft und der HSV sichert sich gerade jeden wichtigen Zweikampf. Das müsste es gewesen sein.

90. + 5 Min Tim Walter nimmt nochmal etwas Zeit von der Uhr und bringt Andras Nemeth für Robert Glatzel.

90. + 4 Min Es gibt nochmal Ecke für Hannover 96, aber die verteidigt der HSV ganz souverän.

90. + 2 Min Die HDI-Arena fordert zweimal Elfmeter. Erst bekommt van der Brempt den Ball aus kurzer Distanz an den Arm geschossen, dann wird der Niederländer im Zweikampf ebenfalls zu Fall gebracht. Das war aber eher ein Offensiv-Foul von Teuchert.

90. Min Die Nachspielzeit beträgt satte sechs Minuten.

88. Min Köhn mit der Hereingabe von der linken Strafraumlinie. Tresoldi steigt höher als Muheim, kann den Kopfball aber nicht platzieren. Hadzikadunic kann klären.

87. Min Köhn dribbelt an, findet aber keine Anspielstation. Es geht wieder hinten herum. Der HSV hält Hannover gut aus der eigenen Hälfte heraus.

86. Min Tresoldi verzieht knapp, stand aber zuvor im Abseits. Ein kleiner Weckruf, dass Hanseaten hier nicht abschalten dürfen.

85. Min Öztunali läuft Neumann geschickt an, weshalb der Hannoveraner wieder abbrechen und neu aufbauen muss. Wertvolle Sekunden für die Rothosen.

84. Min Die Flanke von Louis Schaub gerät erneut zu weit. Der Ex-Hamburger findet momentan nicht das richtige Maß. Das ist jetzt schon der dritte Ball, der so über die Grundlinie geht.

83. Min Torschütze Jatta bekommt für ein taktisches Foul die Gelbe Karte gezeigt.

82. Min Schon jetzt orientiert sich Miro Muheim in Richtung der Eckfahne. Aber weil Dehm und Neumann zu zweit auf den Hamburger Linksverteidiger gehen, ist die Situation schnell wieder aufgelöst.

81. Min Nächster Wechsel beim HSV. Ransford Yeboah Königsdörffer verlässt das Spielfeld. Er wird von Levin Öztunali ersetzt.

80. Min Missverständnis zwischen Hadzikadunic und Daniel Heuer Fernandes. Der Innenverteidiger klärt den Ball ins Seitenaus, obwohl sein Torwart die Kugel in Ruhe aufnehmen wollte.

78. Min Gleich beginnt hier die Schlussphase und noch kann sich hier kein Team ausruhen. Die 96er drücken mächtig auf den Ausgleich. Der HSV hält mit allem dagegen, was die Kräfte ermöglichen.

77. Min Stefan Leitl nimmt einen Wechsel vor. Nielsen ersetzt Kunze. Seit zwei Minuten ist außerdem schon Ernst für Leopold neu im Spiel.

76. Min Die nächste Karte sieht Tresoldi. Der Hannoveraner Stürmer hat Muheim im Kampf um den Ball mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen. Dafür zeigt der Unparteiische Gelb.

75. Min Kurios: Den Freistoß bekommen trotzdem die Hamburger, weil Schaub vorher im Abseits stand.

74. Min Hadzikadunic bekommt die Gelbe Karte gezeigt. Der Hamburger Innenverteidiger war zuvor mit gespreizten Beinen frontal in Louis Schaub gesprungen.

71. Min Der Hamburger Block kommt aus dem Jubel kaum noch heraus. Lautstark wird das Team jetzt weiter angepeitscht.

70. Min Hannover macht jetzt das Spiel und der HSV trifft. Zunächst macht Robert Glatzel eine Flanke von van der Brempt sensationell im Hannoveraner Strafraum fest. Zieler kommt mit der Hand noch dran, aber Glatzel hält die Kugel im Spiel und spielt zurück auf Reis. Der Niederländer legt an der Strafraumkante ganz überlegt für Bakery Jatta auf, der das Spielgerät mit der Innenseite flach unten links ins Tor befördert.

69. Min Tor für den HSV! Bakery Jatta bringt den HSV in Front

68. Min Muheim, Reis und Königsdörffer klären mit vereinten Kräften gegen Schaub. Auf diese kleinen Duelle kommt es jetzt an.

67. Min Bakery Jatta stibitzt Leopold den Ball vom Fuß und leitet den Hamburger Angriff ein. Königsdörffer kann sich bin an die Grundlinie durchtanken und sucht in der Mitte Robert Glatzel. Seine Flanke ist aber zu ungenau und es gibt den Abstoß für Hannover.

65. Min Drei Hamburger belagern Tobias Reichel, weil der aus ihrer Sicht einen Freistoß gegen Bakery Jatta pfeift, obwohl dessen Kontakt an Kunze marginal ausfiel.

64. Min Daniel Heuer Fernandes wird weiterhin bei jedem Ballkontakt angelaufen. Trotzdem findet er Robert Glatzel an der Mittellinie.

63. Min Hannovers Angriffe laufen jetzt immer öfter über den schnellen Derrick Köhn. So versuchen die 96er nun, die Hamburger Abwehrreihe auseinander zu ziehen.

61. Min Wahrscheinlich wird der HSV dennoch bei seiner offensiven Ausrichtung bleiben. Bislang sieht es nicht so aus, als würde man sich nur hinten einigeln.

60. Min Tim Walter komplettiert seine Viererkette wieder. Ambrosius kommt für Jean-Luc Dompé.

59. Min Tresoldi an die Latte! Der Hannoveraner nimmt eine Hereingabe von Schaub direkt per Volley und knallt das Spielgerät aus kurzer Distanz ans Aluminium. Riesiges Glück für den HSV.

58. Min Der Toptorjäger des HSV kann auf dem Feld bleiben und schmeißt sich direkt in den nächsten Zweikampf. Ein wichtiges Signal, dass er jetzt weitermachen kann.

57. Min Der Kopftreffer war scheinbar ein bisschen doller. Robert Glatzel braucht einen Eisbeutel im Nacken, um sich davon zu erholen.

56. Min Den Freistoß aus 19 Metern zentraler Position schnappt sich Marcel Halstenberg. Der deutsche Nationalspieler drischt die Kugel aber voll frontal auf den Kopf von Robert Glatzel.

55. Min Natürlich wittern die Hannoveraner jetzt ihre große Chance. Es wird spannend zu sehen, wie die Hausherren nun agieren.

54. Min Es bleibt dabei. Guilherme Ramos muss das Feld vorzeitig verlassen. Die nächsten 35 Minuten muss der HSV also zu zehnt überwinden.

53. Min Der VAR prüft die Szene, ob es zuvor eine Abseitsstellung von einem Hannoveraner gab, dann wäre die Karte obsolet.

52. Min Guilherme Ramos bringt Tresoldi als letzter Mann zu Fall und sieht die Rote Karte!

51. Min Erster Torschuss des HSV in dieser Hälfte. Dompé mit der Flanke an das hintere Fünfereck, von wo aus Jatta per Kopf zurück auf Königsdörffer legt. Der zieht aus 10 Metern Torentfernung ab, aber Halstenberg ist dazwischen.

50. Min Jean-Luc Dompé wird von Neumann zu Fall gebracht, aber es gibt kurioserweise den Freistoß für die Gastgeber. Tim Walter versteht diese Entscheidung nicht so wirklich.

49. Min Louis Schaub befreit sich elegant aus der Hamburger Umklammerung und spielt nach links raus auf Derrick Köhn. Der Ex-Hamburger schießt aus halblinker Position. Daniel Heuer Fernandes kann die Kugel einfach aufnehmen.

48. Min Der endet wiederrum in einem Freistoß für die Gäste aus Hamburg, weil Arrey-Mbi im Duell mit Reis das Bein zu hoch hat.

47. Min Kadzikadunic verteidigt den Ball eigentlich fair gegen Leopold, aber Schiedsrichter Reichel pfeift dennoch Freistoß für Hannover.

46. Min Wieder brennen im Hamburger Block die Bengalos. Der Anpfiff hat sich vielleicht auch deswegen ein wenig verzögert. Nun kann es aber weitergehen.

Anpfiff 2. Halbzeit

Mit dem 0:0 geht es in die Kabine und das ist auch in Ordnung so. Beide Mannschaften erspielen sich hier gute Gelegenheiten, lassen aber die letzte Konsequenz vermissen. Die Mannschaft von Tim Walter fand nach anfänglicher Passivität immer besser ins Spiel und hat die besseren Chancen auf seiner Seite. Nun gilt es, auch den bekannten Ballbesitz-Fußball wieder stärker umzusetzen.

Abpfiff 1. Halbzeit

45. + 3 Min Derrick Köhn kann mit Vollspeed durch die Hamburger Hintermannschaft ziehen und läuft allein auf das Tor von Daniel Heuer Fernandes zu. Hadzikadunic versucht noch den Schuss mit der Grätsche zu verhindern. Vielleicht kommt der Schuss von Köhn auch deshalb zu ungenau. Daniel Heuer Fernandes behält am Ende die Oberhand.

45. + 2 Min Robert Glatzel kann durchstarten und hat Platz vor sich, bekommt aber den Ball in die Hacken gespielt.

45. + 1 Min Guilherme Ramos verteidigt mit allem, was er hat gegen Cedric Teuchert und holt den Abstoß raus. Dafür wird er von den HSV-Fans und seinem Torhüter verdientermaßen ordentlich abgefeiert.

45. Min Drei Minuten Nachspielzeit wird es obendrauf geben.

44. Min Guilherme Ramos ist aufgerückt und probiert es mal aus der Distanz. Sein Schuss aus rund 25 Metern geht aber deutlich über den Kasten.

42. Min Leopold sieht die Gelbe Karte für ein der Chance vorangegangenes Foul.

41. Min Nächste Großchance für die Rothosen. Bakery Jatta bringt die Kugel scharf in den Fünfmeterraum, wo Glatzel und Dompé eingelaufen sind. Die Hereingabe gerät aber einen Ticken zu weit und Dompé kann die Kugel nicht mehr ordentlich in Richtung des Tores befördern.

40. Min Daniel Heuer Fernandes hält die Null für den HSV fest. Köhn bringt einen klasse Ball auf Tresolde. Dessen Schuss wird von Ramos abgefälscht und senkt sich per Bogenlampe über Heuer Fernandes hinweg. Der Hamburger Keeper kratzt die Kugel mit den Fingerspitzen über die Latte.

38. Min Auf der Tribüne brennen die nächsten Feuerwerkskörper. Die DFL wird da wieder genau hingucken.

36. Min Dompé mit der perfekten Flanke in den Lauf von Königsdörffer, der nur den Kopf hinzuhalten braucht. Doch der Hamburger streift die Kugel nur mit dem Scheitel und kann so keinen Druck aufbauen. Die Chance verpufft.

35. Min Tobias Reichel schnappt sich Ransford Königsdörffer und Ron-Robert Zieler, die sich ein wenig behakt haben. Die Situation löst sich mit einem Shake-Hands auf.

34. Min Doppel-Chance für den HSV! Ludovit Reis erobert stark den Ball im Zentrum und versucht den Schlenzer aus 18 Metern. Ron-Robert Zieler kann die Kugel nur zur Seite parieren. Robert Glatzel probiert es direkt und hätte Neumann nicht im Weg gestanden, wäre das die Führung für den HSV gewesen.

33. Min Louis Schaub wird von Jean-Luc Dompé gehalten, der damit den Hannoveraner Angriff unterbindet. Es gibt den Freistoß für die Niedersachsen.

32. Min Ludovit Reis startet mal ein Solo über 15 Meter und schließt aus halbrechter Position ab. Sein Schuss zieht aber deutlich am Tor von Ron-Robert Zieler vorbei.

30. Min Derrick Köhn geht mit offener Sohle in den Zweikampf gegen Ignace van der Brempt. Tobias Reichel lässt die Karte aber überraschend noch stecken. In Anbetracht der vorherigen Situationen, in denen es eine Karte gab, nicht wirklich verständlich.

29. Min Tim Walter wird damit hadern, dass seine Mannschaft noch nicht so richtig in die Ballbesitzphasen kommt.

28. Min An der Mittellinie sind Guilherme Ramos und Miro Muheim zusammengeprallt. Der Neuzugang aus Bielfeld muss kurz behandelt werden.

27. Min Jean-Luc Dompé lässt mit zwei schnellen Haken Schaub stehen und bringt das Leder in Richtung des Elfmeterpunktes. Durch den starken Drall findet die Flanke aber keinen Abnehmer.

25. Min Jonas Meffert sieht die Gelbe Karte, weil er zu nah an einem Freistoß an der Mittellinie steht und von Cedric Teuchert angeschossen wird. Tim Walter regt sich mächtig über die Entscheidung des Unparteiischen auf und gestikuliert wild an der Seitenlinie herum.

24. Min Eckball für Hannover 96 und die Hamburger Abwehrreihe steht stabil. Im Zentrum köpft Ramos den Ball aus der Gefahrenzone.

23. Min Die Zuschauer in der HDI-Arena sehen bislang eine unterhaltsame erste Halbzeit, die ein bisschen gebraucht hat, um in Fahrt zu kommen. Aber nun spielen beide Teams attraktiven und offensiven Fußball.

21. Min Konter über Jatta, der das Tempo mit dem ersten Kontakt mitnehmen kann, dann aber abbremst und auf den mitgelaufenen Glatzel wartet. Sein Abspiel in die Mitte gerät zu ungenau. Hannover kann mit vereinten Kräften klären.

20. Min Das Leder segelt in den Hamburger Strafraum und alle ducken sich weg. Der Ball kommt einmal auf und geht in Richtung langes Eck. Daniel Heuer Fernandes muss sich ganz lang machen und kann den Ball zur Seite abwehren.

19. Min Nominell ist Marcel Halstenberg als Innenverteidiger aufgestellt. Jetzt holt mit einem guten Dribbling gegen van der Brempt den Freistoß in Strafraumnähe heraus.

18. Min Tresolde kommt aus sieben Metern zum Abschluss, setzt seinen Schuss aber knapp neben den linken Pfosten.

16. Min Jean-Luc Dompé zieht von links in den Strafraum und flankt. Den zweiten Ball kann sich Jonas Meffert an der Sechzehnerkante sichern und spielt per Kopf auf Robert Glatzel. Der Hamburger Stürmer schaltet schnell, dreht sich und zieht ab. Aber Zieler ist schnell unten und kann die Kugel festhalten.

15. Min Es dauert ein wenig, dann bringt Derrick Köhn den Ball mit links in Richtung des Elfmeterpunktes. Der anschließende Kopfball ist kein Problem für Daniel Heuer Fernandes.

13. Min Miro Muheim sieht die erste Gelbe Karte des Spiels, weil er mit seiner Grätsche gegen Kunze deutlich zu spät kommt. Hannover bekommt den Freistoß aus rechter Position.

12. Min Dehm marschiert die rechte Linie entlang und kann den Ball querlegen. Seine Hereingabe rutscht nur knapp am linken Pfosten vorbei. Glück für Daniel Heuer Fernandes, der nicht mehr drangekommen wäre.

11. Min Robert Glatzel kann das Spielfeld nach kurzer Behandlungspause wieder betreten.

10. Min Robert Glatzel und Guilherme Ramos stoßen mit den Köpfen zusammen. Der Stürmer muss behandelt werden. Das sah schmerzhaft aus.

9. Min Die erste gute Gelegenheit für den HSV. Dompé bringt den Ball scharf herein und die Flanke segelt quer durch den Fünfmeterraum. Am zweiten Pfosten läuft Bakery Jatta ein, aber weil noch ein Hannoveraner Bein an der Kugel ist, gibt es nur Eckball.

7. Min Teuchert wird von Marcel Halstenberg auf die Reise geschickt. Ramos kann das Tempo mitgehen und gewinnt den Zweikampf am eigenen Sechzehner gegen den besten Elfmeterschützen (bereits vier Tore) der laufenden Zweitliga-Saison. Am Ende war es aber auch hautzart Abseits von Teuchert.

6. Min Köhn nimmt mal Tempo auf, doch van der Brempt läuft den Hannoveraner Linksaußen ganz einfach ab. Die Flanke landet im Toraus.

5. Min Die Rothosen agieren bislang noch zurückhaltend und fangen erst ab der Mittellinie mit ihrem Pressing an. Scheinbar möchte Tim Walter heute aus einer etwas defensiveren Ausrichtung heraus agieren.

4. Min Bakery Jatta läuft das erste Mal hoch an und sorgt für eine leichte Unsicherheit bei Arrey-Mbi. Vom Bein des Hamburgers springt der Ball über die Seitenlinie.

3. Min Hannover läuft jeden Rückpass auf Daniel Heuer Fernandes aggressiv an. Der Hamburger Keeper ist immer wieder gezwungen, lange Bälle in die vorderste Linie zu spielen. Diesmal landet das Spielgerät im Seitenaus.

2. Min Die Gastgeber haben die erste Ballbesitzphase des Spiels für sich. Noch war die Walter-Elf nicht wirklich kontrolliert an der Kugel.

Min Hannover stößt an und versucht es mit einer kreativen Variante, die aber im HSV-Mittelfeld hängen bleibt.

Anpfiff