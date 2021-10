Pleite in der Regionalliga: Kaufmann-Frust geht weiter

0:2 nach 90 Minuten – der HSV-Frust für Mikkel Kaufmann geht vorerst weiter. Seine Einsatzzeiten bei den Profis der Rothosen sind aktuell überschaubar, deshalb mischte die Kopenhagen-Leihgabe am Dienstagabend bei der U21 mit. Große Akzente konnte der Däne aber auch dort nicht setzen.

Vor 220 Fans und HSV-Trainer Tim Walter hatte Kaufmann gegen Weiche Flensburg wenig Bindung zum Spiel, kam nie richtig zu Abschlusschancen. Allerdings hatte der Däne es gegen gut gestaffelte Flensburger oft schwer. Der Spielverlauf kam der U21 auch nicht entgegen.

HSV-U21 verliert mit Profi-Leihgabe Kaufmann in der Regionalliga gegen Flensburg

Nach einem Bock von Leo Oppermann bedankte sich Christopher Kramer kurz vor der Pause mit der Flensburger Führung (45.). Dem Rückstand lief das Reimers-Team die gesamte zweite Halbzeit hinterher, ohne ein echtes Aufbäumen erkennen zu lassen. Pikant: Auch das 0:2 legte der HSV den Flensburgern vor, erneut traf Kramer (81.).

Das könnte Sie auch interessieren: Handball-Idol Schröder: So kann der HSV erfolgreich sein

„Wir können ihm keinen Vorwurf machen, er hat alles gegeben“, bewertete U21-Trainer Pit Reimers den Auftritt von Profi-Leihgabe Kaufmann: „Wir haben ihn nicht so in Szene gesetzt, dass er drei Tore hätte machen können. Daher war sein Auftritt insgesamt in Ordnung.“