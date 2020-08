„Will nochmal richtig Gas geben”: So lief Teroddes erster Arbeitstag beim HSV

Am Donnerstag unterschrieb Simon Terodde einen Vertrag bis zum Saisonende beim HSV, am Freitag stand direkt sein erstes Training auf dem Plan. Eine Premiere im Dauererregen. Die gute Laune ließ sich der Stürmer davon nicht nehmen. Er ist heiß auf den HSV und seine neue Herausforderung. „Es reizt mich ungemein“, sagt er.

Manchmal gibt es im Fußball schon merkwürdige Konstellationen und Begegnungen. Zwei Tore hat Terodde in seiner Karriere bislang gegen den HSV erzielt. Das war am 20. Januar 2018 in der Bundesliga. Ein 2:0 holte er damals mit Köln im Volkspark. Beim HSV musste nach dem Spiel Trainer Markus Gisdol gehen. Und genau dieser Gisdol sortierte Terodde nun in Köln aus und machte somit den Weg nach Hamburg für den Stürmer frei.

Für Terodde und den HSV ist es ein echter Glücksfall. Die Hamburger bekommen ihren Wunschstürmer, der eine Säule im neuen Team sein soll. Terodde kann endlich wieder regelmäßig spielen und auf dem Platz noch mal eine neue Fußballgeschichte schreiben.

Simon Terodde freut sich beim HSV auf ein junges Team

„Der HSV hat ein junges, gutes Team. Hier sollen Spieler entwickelt werden, ich soll meine Erfahrung einbringen, darauf habe ich Bock. Ich will zum Ende meiner Karriere noch mal richtig Gas geben und Verantwortung auf dem Platz übernehmen“, sagt der 32-jährige Angreifer.

Trainer Daniel Thioune hat Terodde vom HSV überzeugt

Bereits im vergangenen Winter hatten die Hamburger den Angreifer auf dem Zettel. Damals gab es aber noch keine Freigabe aus Köln. Nun ging alles ganz schnell. „Wenn der HSV anruft, dann ist es schwer abzusagen“, erzählt Terodde, für den ein ganz wichtiger Punkt auch das Gespräch mit Trainer Daniel Thioune war. Der Coach konnte ihn letztlich für die Aufgabe in Hamburg so sehr begeistern, dass Terodde auch bereit war, auf Geld und einen längere Vertragslaufzeit zu verzichten.

Will Terodde mit dem HSV aufsteigen? Und wie viele Tore setzt er sich dafür als Ziel? Beides lässt er ganz bewusst unbeantwortet. Vielmehr sagt er klar, dass er auf dem Platz auch von den Mitspielern abhängig sein wird und nicht zu weit in die Zukunft schauen will. Seine Einschätzung: „Hamburg geht jetzt einen Weg, mit dem man Spieler entwickeln will. Man posaunt nicht groß ein Ziel heraus, sondern will erst mal arbeiten. Ich möchte dabei helfen. Dazu habe ich Lust. Die Jungs haben viel Talent und sind hungrig. Ich bin sicher, dass wir hier etwas bewegen können.“