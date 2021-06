„Unfassbar traurige Diagnose“: HSV-Profi Leistner kämpft für einen guten Freund

Diese Geschichte geht ans Herz. Mit dem HSV will Toni Leistner bis Weihnachten noch reichlich Punkte sammeln. Luxussorgen im Vergleich zu dem, was gerade in Leistners Umfeld passiert. Einer der Freunde des 30-Jährigen ist an Magenkrebs erkrankt. Leistner setzt nun alle Hebel in Bewegung, ihm zu helfen.

Gemeinsam mit Gladbachs Tony Jantschke, Niklas Hauptmann (Holstein Kiel) und Marvin Stefaniak (Dynamo Dresden) unterstützte der HSV-Vize-Kapitän in der ersten Lockdown-Phase im Frühjahr seinen Heimatklub Borea Dresden und übernahm die Gehälter des Vereins. Leistners Kumpel Elvir Jugo (41) ist Sportdirektor des Klubs. „Er hat vor einigen Tagen eine unfassbar traurige und schockierende Diagnose erhalten“, ließ Leistner nun via Instagram wissen.

Ihm soll geholfen werden: Elvir Jugo, Sportdirektor von Borea Dresden, ist an Magenkrebs erkrankt. imago/Picture Point LE Foto:

18.000 Euro kamen auch dank Leistners Aufruf schon zusammen

Der Ur-Dresdner, der nach seiner Karriere in jedem Fall wieder in seine Heimatstadt zurückkehren wird, beteiligt sich nun an einer Spendenaktion für seinen Kumpel. „Aufgeben ist keine Option, also kämpft er“, stellt Leistner klar. Das Schöne: 18.000 Euro sind für Jugos Familie bereits zusammengekommen, 50.000 sind das Ziel. Alles zur Spendenaktion finden sie unter diesem Link.