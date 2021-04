„Nicht der Glücklichste“: Kittel bleibt trotz Ausgleichs-Tor ein HSV-Sorgenkind

Wenn es denn am Ende wirklich wieder nichts werden sollte mit dem Aufstieg, könnte das eine dieser Szenen sein, an die man zurückdenkt. In der zweiten Minute der Nachspielzeit tauchte Sonny Kittel plötzlich völlig freistehend vor dem Regensburger Gehäuse auf, scheiterte aber an Jahn-Keeper Alexander Meyer. Dahin war sie, die letzte HSV-Chance, aus dem 1:1 (0:1) doch noch einen Sieg zu machen. So blieb am Ende nur die Enttäuschung.

Kittel wusste sofort Bescheid. Sein Schuss war gerade erst pariert worden, der Ball noch mitten im Spielgeschehen, da raufte sich der Angreifer schon die Haare und sackte leicht in sich zusammen. So schmal ist er manchmal, der Grat zwischen Matchwinner und Fehlschütze.

HSV in Regensburg : Das Spiel in Noten Inhalt teilen



URL zum Kopieren Ulreich: Irgendwie tragisch, dass der Keeper zum Ende der Saison hin damit beginnt, immer besser zu werden, während seinen Vorderleuten immer weniger gelingt. Note 3 WITTERS Foto: Vagnoman: Sorgte nach dem Wechsel für Betrieb auf der rechten Seite, traf dabei aber nicht immer die richtigen Entscheidungen. Note 4 WITTERS Foto: 68. Gyamerah: Fügte sich ordentlich ein.

WITTERS Foto: Leistner: In manchen Szenen war ihm seine drei Monate lange Pause anzumerken. Unterm Strich war das ein vernünftiges Comeback. Note 4 WITTERS Foto: Ambrosius: Sein Eigentor aus Sandhausen schien ihn nicht mehr groß zu beschäftigen. Spielte so solide, wie man es von ihm gewohnt ist. Note 4 WITTERS Foto: 86. Van Drongelen: Durfte auch noch ein paar Minuten Comeback-Luft schnuppern. WITTERS Foto: Leibold: War früh versucht, Linie ins Spiel zu bringen. Das gelang ihm nach der Pause besser. Note 4 WITTERS Foto: Heyer: Hatte unterm Strich einen gebrauchten Tag. Ist nun gelb-gesperrt und wackelte auch ansonsten. Note 5 WITTERS Foto: 46. Gjasula: Sorgte für etwas mehr Stabilität. Note 4

WITTERS Foto: Dudziak: Das war leider gar nichts. Kam nie zur Entfaltung und wurde 45 Minuten lang vom Jahn weggebissen. Note 5 WITTERS Foto: 46. Narey: Auffälligster Hamburger, mit sehr vielen Aktionen. Hätte er doch bloß nicht eine so große Streuung in seinen Flanken ... Note 3,5

WITTERS Foto: Hunt: Trieb nach der Pause an und wurde dann auch wieder zum Chef. Note 4 WITTERS Foto: Wintzheimer: Klärte unglücklich vorm 0:1, auch ansonsten fehlte es ihm diesmal an Fortune. Note 5 WITTERS Foto: 73. Meißner: Erfrischend. WITTERS Foto: Terodde: Kam erneut kaum zur Geltung. Das ist nicht seine Saisonphase. Note 4,5 WITTERS Foto: Kittel: Ein Mal traf er, ein weiteres Mal hätte er treffen müssen – in der Nachspielzeit. So blieb vor allem Frust. Note 4 WITTERS Foto:

Kittel hätte das HSV-Spiel in Fürth alleine drehen können

Drama, Baby! Mit dem HSV ohnehin, mit Kittel diesmal im Besonderen. Der 28-Jährige fand in Regensburg nur schwer in die Partie, hätte sie dann aber beinahe im Alleingang gedreht. Kittel war es, der den HSV nach 83 Minuten mit seinem Kopfballtor zum Ausgleich wieder auf den so wichtigen Dreier hoffen ließ. Er war es dann aber eben auch, der den Sieg vergab. Ausgerechnet ihm, dem Mann mit der wohl feinsten Schusstechnik aller HSV-Profis, versagten die Nerven.

HSV-Mitspieler müssen Sonny Kittel wieder aufbauen

Es spricht für Kittels Kollegen, dass sie ihn nach dem Abpfiff aufrichteten. „Sonny ist im Moment nicht der Glücklichste“, wusste Trainer Daniel Thioune zu berichten. „Aber die Mannschaft trägt ihn.“

Das könnte Sie auch interessieren: Das sind die MOPO-Noten für die HSV-Profis beim 1:1 in Fürth



Doch auch Thioune war der Schmerz über die verpasste Gelegenheit anzumerken. „Sonny hätte nicht nur sich sondern die ganze Mannschaft für die zweite Hälfte belohnen können“, so der Coach. „Ob verdient oder unverdient – es hätte uns allen gut getan.“



„Herz.Schlag.Verein“ – der HSV-Podcast der MOPO Im MOPO-Podcast „Herz.Schlag.Verein“ sprechen wir jeden Sonntagabend auf sehr unterhaltsame Weise mit einem prominenten HSV-Fan – nicht fachlich über Fußball, sondern über weit mehr als nur den HSV. Und dabei erfahren wir oft sehr private Geschichten unserer bekannten Gäste. Eine neue Folge gibt's jeden Sonntag um 18 Uhr auf allen Podcast-Portalen – zum Beispiel hier bei MOPO.de, Apple Podcasts, Spotify, Deezer und vielen anderen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Aber mal ehrlich: Was wäre der HSV ohne Drama im Frühling? Es soll wohl einfach so sein. Jahr für Jahr und immer wieder.