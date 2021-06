„Es liegt ja auch an ihm selbst“: Darum spielt Kinsombi beim HSV zurzeit keine Rolle

Er zählt zu den größten Rätseln im Kader des HSV. Und alle fragen sich: Wann startet David Kinsombi (25) endlich durch? Daniel Thioune gibt die Hoffnung nicht auf, dass der im Sommer 2019 aus Kiel gekommene Mittelfeldmann es beim HSV noch packt.

Ganze 63 Minuten Einsatzzeit stehen für Kinsombi in dieser Saison zu Buche. „Sein Anspruch ist es, mehr Platzzeit zu bekommen“, weiß auch Thioune, der das Kinsombi-Dilemma ausführlich erklärt: „In der Vorbereitung hat man Zeit, sich zu zeigen – gerade bei einem neuen Trainer. Wenn man dann leider nicht immer gesund ist und sich auf dem Platz zeigen kann, steht man ein bisschen hinten an.“

Darum hat es Kinsombi beim HSV so schwer

Das aber war nur der Anfang. „Dann haben wir zunächst nicht so viel falsch gemacht, da ist es schwer, den einen oder anderen zu überholen. Bei David ist es so, dass er nur die Trainings und Testspiele hatte, sich aufzudrängen.“ Das aber klappte nicht wie gewünscht: „Da sind wir uns alle einig, dass die Testspiele für alle da waren, sich zu präsentieren. Und sich alle dann nicht so präsentiert haben, wie ich es wünsche.“

Die gute Nachricht für Kinsombi: Thioune gibt ihn noch lange nicht auf. „Bei David wissen wir um sein Potenzial und wollen es entwickeln“, sagt der Trainer. „Dann wird er seine Platzzeit bekommen. Es liegt ja auch an ihm selbst.“ Und: „Neben David sind einige Spieler gefragt, die nicht so viel Platzzeit haben.“

Auch Hinterseer und Jung stehen beim HSV in der Pflicht

Außer Kinsombi dürften sich damit insbesondere Lukas Hinterseer und Gideon Jung angesprochen fühlen. Auch die Talente Xavier Amaechi und Jonas David sollen deutlich mehr Druck von hinten erzeugen. Bei beiden könnte sich im Januar eine Leihe zu einem anderen Klub abzeichnen, sollten sich passende Alternativen ergeben.