„Einige Knoten geplatzt“: HSV-Torjäger Terodde liefert wieder und will nachlegen

Zwei Spiele in Folge hatte Simon Terodde zuletzt nicht für den HSV getroffen – direkt war von einer Tor-Krise bei dem Stürmer die Rede. Die passende Antwort gab es nun von ihm auf dem Platz. Beim 2:1 in Darmstadt meldete sich Terodde mit einem Doppelpack zurück.

Für Terodde waren es in Darmstadt seine HSV-Tore Nummer zehn und elf. Insgesamt war es bereits sein fünfter Doppelpack für die Hamburger in dieser Saison. „Nachdem ich letzte Woche einige Chancen nicht gemacht habe, bin ich froh, dass das Glück heute wieder auf meiner Seite war und ich dem Team mit den zwei Toren helfen konnte“, erklärte der Stürmer, der sich die Treffer in Darmstadt durch eine klare Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit erarbeitet hatte. Nachdem er in den ersten 45 Minuten keinen Schuss auf das Tor der Darmstädter abgegeben hatte, sorgte Terodde nach der Pause gleich für fünf der insgesamt neun Hamburger Abschlüsse.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Noten in Darmstadt: Fünfmal gibt's die 4 – doch ein Hamburger ragt heraus

Am Ende stand ein Doppelpack mit Glück und Instinkt. Für den ersten Treffer sorgte Terodde per Nachschuss nach einem verschossenen Elfmeter, für das zweite Tor musste er den Ball nach einer Leibold-Flanke nur ganz leicht touchieren. „Er steht bei uns am Ende der Kette und honoriert das mit Toren für die Mannschaft“, erklärte Trainer Daniel Thioune, der den Stürmer nach seinem starken Auftritt nicht in den Vordergrund stellen wollte.

Terodde: „Es sind einige Knoten geplatzt“

Fest steht, Terodde liefert wieder. Und das macht er sowieso vor allem immer für seine Mannschaft. Entsprechend freute er sich in Darmstadt in erster Linie über die drei Punkte. Sein Kommentar zum Spiel: „Heute sind einige Knoten geplatzt. Es war wichtig für uns, nach fünf sieglosen Spielen endlich wieder zu gewinnen. Nach dem Ausgleich in Überzahl haben wir den Kopf nicht hängen lassen, sondern weiter versucht, nach vorn zu spielen. Am Ende haben wir dann noch eine Chance bekommen und den Erlösungstreffer erzielt.“

Gegen Sandhausen trifft Terodde besonders gerne

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Apester, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Apester angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei insgesamt elf Toren nach elf Spielen steht Terodde nun schon. Macht er so weiter, werden es am Saisonende 34 sein. Als nächstes kommt am Dienstag mit dem SV Sandhausen nun erst mal einer seiner Lieblingsgegner in den Volkspark. In bislang zwölf Spielen gegen den SVS war Terodde bereits an zwölf Treffern (sieben Tore, fünf Vorlagen) beteiligt.