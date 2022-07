Wullenweber verlässt HSV Hamburg nach zwölf Jahren

Finn Wullenweber verlässt nach zwölf Jahren den Bundesligisten HSV Hamburg. Die Hanseaten gaben am Freitag bekannt, dass der 24 Jahre alte Rückraumspieler zum TV Großwallstadt in die 2. Liga wechselt.

Zuvor war der noch ein Jahr gültige Vertrag mit dem Rechtshänder einvernehmlich aufgelöst worden. „Ich will mich nach so einer langen Zeit in Hamburg einer neuen Herausforderung stellen und mich in einem neuen Umfeld persönlich und sportlich weiterentwickeln“, sagte Wullenweber, der seit 2010 für den HSVH spielt und in 118 Profi-Partien im Hamburger Dress 325 Tore erzielte.

Das könnte Sie auch interessieren: Tennis am Rothenbaum: Petkovic` tiefe Beziehung zu Hamburg

„Wir wissen alle, dass ‚Stulle‘ in Top-Form eine Bereicherung für so gut wie jede Mannschaft ist. Allerdings war seine Situation bei uns zuletzt nicht ganz leicht, weil er durch kleinere Verletzungen nie richtig in Tritt gekommen ist“, sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke. „Wir wollten ihm natürlich keine Steine in den Weg legen, und wir werden seinen Weg weiter sehr interessiert verfolgen.“ (dpa/lno/mvp)