Wichtiger Schritt: Zwei Leistungsträger beim HSVH vor der Vertragsverlängerung

Für die Hamburger Handballer steht bis zum Jahreswechsel noch ein strammes Programm an. In zwei Wochen muss der HSVH noch viermal ran, an diesem Samstag (19.30 Uhr) beim TuS Ferndorf. Und für zwei Leistungsträger geht es dabei womöglich um mehr als nur zwei Punkte.

Wie die MOPO erfuhr, stehen Youngster Leif Tissier (wurde am Donnerstag 21) und Kreisläufer Niklas Weller (27) vor einer Vertragsverlängerung. Beide Papiere laufen zum Saisonende aus, das Duo hat noch nicht länger unterschrieben. Eine Einigung soll spätestens Ende Januar erzielt werden, wenn die 2. Liga aus der fünfwöchige Winterpause zurückkehrt.

HSV Hamburg: Vertragsverlängerung für Leif Tissier und Niklas Weller

Beide Spieler wollten das gegenüber der MOPO noch nicht endgültig bestätigen. Weller stellte aber klar: „Ich weiß, was ich hier in Hamburg habe. Das schätze ich sehr. Wir sind derzeit in guten Gesprächen.“ Auch Tissier ergänzte: „Ich fühle mich in Hamburg wohl und kann mir vieles vorstellen.“ Bis spätestens Ende Januar soll es Klarheit geben.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer Vertrag für Hamburger Handballer Jonas Gertges

Erst vor wenigen Wochen hatte der HSVH mit Linksaußen Jonas Gertges (23) und Rückraumspieler Dominik Axmann (21) jeweils bis 2023 verlängert. Nach dem Jahreswechsel sollen mit Tissier und Weller nun zwei weitere wichtige Spieler hinzukommen.