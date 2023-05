Vor Nord-Kracher gegen Kiel: Hamburgs Handballer verlängern mit Topstar

Vor dem Kracher gab es den Coup. Vor dem Anpfiff des „kleinen Nordderbys“ zwischen dem HSV Hamburg und Rekordmeister Kiel in der mit 12.000 Zuschauern ausverkauften Barclays Arena haben die Gastgeber eine wegweisende Personalie bekanntgegeben. Der umworbene Rückraum-Star Jacob Lassen (27) hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert – und das sorgte in der Halle für großen Jubel.

Der dänische Nationalspieler, der derzeit aufgrund eines Schlüsselbeinbruchs pausieren muss, hat bis zu seiner Verletzung eine überragende Saison erste Saison im Trikot der Hamburger gespielt und war auf Anhieb zu einem der besten Spieler und Topscorer avanciert (112 Tore, 107 Assists in 24 Spielen).

Jacob Lassen verlängert Vertrag beim HSV Hamburg

Obwohl Lassen von mehreren Topvereinen umworben wurde, entschied sich der Linkshänder für einen Verbleib in Hamburg. „Zum einen fühlt sich meine Familie in Hamburg sehr wohl. Meine Tochter ist hier geboren und auch meinem Sohn gefällt es hier sehr gut – das gilt auch für meine Frau und mich“, so Lassen.

Seine Entscheidung hat aber natürlich auch sportliche Gründe „Zum anderen möchte ich sportlich mit unserer Mannschaft noch einiges erreichen. Wir sind eine junge Mannschaft, die noch viel Potential hat. Wir haben gerade erst angefangen uns zu finden. Wer weiß, wo unser Weg noch hinführen kann.“

Das könnte Sie auch interessieren: Spiel manipuliert? Handball-Bundesliga legt nach Untersuchung Ergebnisse vor

Für den HSVH ist die Vertragsverlängerung ein großer Erfolg und zugleich eine wegweisende Entscheidung für die Zukunft. „Jacob ist in seiner ersten Spielzeit bei uns voll eingeschlagen und hat uns mit seinen Leistungen zu 100% überzeugt“, so Geschäftsführer Sebastian Frecke. „Für uns war sehr früh klar, dass wir ihn auch über die Saison 2023/24 hinaus in unserem Trikot sehen wollen, deshalb freue ich mich sehr, dass er sich erneut für Hamburg und den HSVH entschieden hat. Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit einem Leistungsträger wie Jacob, zeigt uns erneut, dass wir als Verein gute Arbeit leisten und die Jungs sich hier wohlfühlen.“