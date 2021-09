Vor dem Derby in Lübeck: Hamburger Handballer setzen auf den Tunnelblick

Die aktuelle Saison ist nicht nur für die Hamburger Handballer ein ständiges Auf und Ab. Am neunten Spieltag hat der HSVH fünf Partien bestritten und ist damit so etwas wie der Liga-Durchschnitt. Spitzenreiter Dessau-Roßlau absolviert am Samstagabend schon das neunte Spiel – während andere Teams wie die SG BBM Bietigheim erst dreimal auf die Platte durften.

„Beim Blick auf die Tabelle merkt man das natürlich schon“, sagt Kapitän Niklas Weller, setzt aber auf den Tunnelblick. „Wenn wir uns einfach nur auf uns selbst konzentrieren, hat das keine Auswirkungen auf uns.“

HSV Hamburg: Handballer vor Derby in Lübeck mit Tunnelblick

Durch die vielen Ausfälle haben die Hamburger nun einen extrem engen Terminplan. Die bisherigen fünf Partien verteilten sich auf mehr als fünf Wochen, bis Jahresende stehen im gleichen Zeitraum noch zehn Spiele an und damit doppelt so viele. „Wir hoffen, dass es jetzt bergauf geht und wir weniger Spielausfälle haben werden“, sagt Weller.

Am Dienstag geht’s zum Derby nach Lübeck, das bislang sechsmal spielte. Weller: „Da wollen wir auf jeden Fall was mitnehmen und wieder alles geben.“