Die deftige Heim-Klatsche gegen Leipzig ist verdaut. Mit neuem Erfolgshunger gehen Hamburgs Handballer in das anstehende Spiele-Doppel. In der Partie am Donnerstag bei den formstarken Rhein-Neckar Löwen ist der Aufsteiger Außenseiter, am Sonntag gegen den Tabellenvorletzten Balingen in eigener Halle Favorit. Keeper-Riese Johannes Bitter sagt, wo er den HSVH im Kampf um den Klassenerhalt sieht und was man von der Mannschaft in dieser Saison noch erwarten kann.

Eine lange Reise steht Bitter und Co. bevor. Die insgesamt gut 1000 Kilometer nach Mannheim und zurück nimmt das Team per Bus in Angriff. Da die Hamburger direkt nach dem Spiel, das am Donnerstag um 19.05 Uhr angepfiffen wird, wieder nach Norden reisen, tauschen sie ihren Mannschaftsbus gegen einen komfortablen Nightliner, den sonst die SG Flensburg-Handewitt für solche Touren nutzt.