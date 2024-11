Überraschung! Gislason nominiert Profi des HSV Hamburg für die Handball-WM

Das kommt überraschend! Handball-Bundestrainer Alfred Gislason (65) hat Leif Tissier für den vorläufigen WM-Kader nominiert. Der Spielmacher des HSV Hamburg gehört damit zu den 35 Spielern, die Gislason bereits beim Weltverband melden musste. Die WM findet vom 14. Januar bis 2. Februar in in Dänemark, Kroatien und Norwegen statt.

Tissier warf in dieser Bundesliga-Saison bereits 47 Tore, bereitete 22 Treffer vor, wusste zu überzeugen. Dass seine guten Leistungen für einen Platz auf Gislasons WM-Liste reichen würden, dürfte aber auch den 24-Jährigen überrascht haben. Ob es tatsächlich für eine WM-Teilnahme reicht, bleibt ob der noch langen Liste offen.

WM-Vorbereitung findet in Hamburg statt

Für Tissier wäre die Vorbereitung auf das Turnier ein Heimspiel. Die DHB-Auswahl trifft sich nach dem Jahreswechsel am 3. Januar in Hamburg, absolviert zwei Testspiele gegen Brasilien in Flensburg (9.1., 18.30 Uhr) und in der Hansestedt (11.1., 16.20 Uhr). Das Aufgebot für den Lehrgang vor der WM wird Gislason dem Vernehmen nach noch vor Weihnachten bekanntgeben. Für sein endgültiges, dann 18 Spieler umfassendes WM-Team hat der Bundestrainer bis zum Tag des ersten Spiels am 15. Januar Zeit. Aber: Selbst wenn Tissier nicht dabei ist, könnte er während des Turniers nachnominiert werden.

Im dänischen Herning spielt die DHB-Auswahl gegen Polen (15.1.), die Schweiz (17.1.) und Tschechien (19.1.). Für die Hauptrunde qualifizieren sich die jeweils besten drei Teams der acht Vorrundengruppen.