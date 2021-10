Das hätte auch ganz anders ausgehen können. In der zweiten Halbzeit drohten die Hamburger Handballer, sich für ihren starken Auftritt nicht zu belohnen und einen verdienten Sieg in Balingen-Weilstetten herzuschenken. Der HSVH wackelte kurzzeitig, aber fiel nicht – und gewann am Ende mit 28:23 (14:11). In der Tabelle bedeutet das nun Platz vier – hinter Magdeburg, Berlin und Kiel.

Die Hamburger, die bereits am Mittwoch nach Balingen angereist waren, zeigten von Anfang an eine konzentrierte Leistung. Doch die Gastgeber blieben auch bei Rückständen mit vier oder mehr Toren bis zum Ende immer gefährlich, das Spiel vor 1732 Zuschauer:innen in der heimischen Sparkassen-Arena noch einmal zu drehen.

Handball: HSV Hamburg siegt bei Balingen-Weilstetten

Bereits in der ersten Halbzeit deutete Balingen an, dass man an diesem Abend zu solch einer Aufholjagd im Stande sein würde. Trotz vierminütiger Unterzahl glich die HBW einen Zwei-Tore-Vorsprung der Hamburger innerhalb einer Minute aus (17.). Doch der HSVH ließ sich davon nicht beeindrucken, ging mit einem 14:11-Vorsprung in die Kabine.

Als die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen nach 42 Minuten mit sechs Toren vorne lagen (19:13), schien eine Vorentscheidung gefallen zu sein. Doch Balingen kämpfte sich zurück ins Spiel und kam bis auf einen Treffer heran (22:21, 53.). „In dieser Phase haben wir zu viele leichte Fehler gemacht, die immer gleich bestraft wurden“, ärgerte sich Niklas Weller, der mit zehn Treffern erneut bester Hamburger Werfer war. „Doch das Einzige, das am Ende zählt, ist der Sieg. ​​​​​“

Aus der Schwächephase wollte Weller noch etwas Positives ziehen: „Wir haben dann trotzdem wieder rechtzeitig zurück zu unserem Spiel gefunden – auch das ist eine Qualität.“

Tore HSVH: Weller (10/4), Mortensen (9/3), Theilinger (2), Andersen, Bauer, Bergemann, Forstbauer, Kleineidam, Schimmelbauer, Tissier (je 1); bester Werfer Balingen: Zintel (6); Strafminuten: 14/2