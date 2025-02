Schlüssel-Transfer! Hamburgs Handballer holen einen WM-Teilnehmer

Wenige Tage vor dem Rückrundenstart haben Hamburgs Handballer einen wegweisenden Transfer eingetütet. Der Bundesligist hat einen Nachfolger für Spielmacher Leif Tissier, der im Sommer zu Topklub Hannover Burgdorf wechselt, verpflichtet. Zur kommenden Saison wechselt Elias Kofler zum HSVH. Der österreichische Nationalspieler war bei der gerade erst zuende gegangenen Weltmeisterschaft im Einsatz.

Der 24-jährige Mittelmann steht aktuell bei Aufsteiger VfL Potsdam unter Vertrag, der noch ohne Punktgewinn Tabellenletzter ist und als sicherer Absteiger gilt. Kofler ist in Potsdam trotz seiner jungen Jahre schon Kapitän und gilt als aufstrebender Spielmacher, der noch Potenzial hat. Er hat beim HSV Hamburg einen Dreijahresvertrag bis 2028. Der gebürtige Wiener soll sich möglichst schnell zu einem gestandenen Erstligaspieler und Leistungsträger entwickeln und mithelfen, die Tissier-Lücke zu schließen.

„Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen. Mir war sofort klar, dass ich das machen will und nach Hamburg wechseln möchte“, so Kofler, der sich auf die Arbeit mit Trainer Torsten Jansen freut. „Ich hatte einen super ersten Eindruck von Toto. Er ist der richtige Trainer zum richtigen Zeitpunkt und wird mir helfen, den nächsten Schritt zu gehen.“

HSV Hamburg verpflichtet Österreicher Elias Kofler

In der laufenden Saison hat Kofler, der seit 2023 das Potsdamer Trikot trägt, in 13 Spielen 27 Tore erzielt und 42 Assists verbucht. Vor seinem Wechsel nach Deutschland und zum VfL feierte der 1,88 Meter große Rechtshänder mit dem Klub West Wien den Meistertitel und wurde zum „Handballer des Jahres“ in Österreich gewählt.

HSVH-Sportchef Johannes Bitter ist froh, den talentierten Spielmacher mit Bundesliga-Erfahrung vom HSV Hamburg überzeugt zu haben. „Wir freuen uns, mit Elias einen starken Spieler zu bekommen, der noch viel Entwicklungspotenzial hat. Er ist, gerade in der Abwehr, sehr variabel einsetzbar“, beschreibt der frühere Keeper-Gigant die Vorzüge des Neuen. „In der Bundesliga hat er bereits bewiesen, was er kann – ebenso auf internationalem Niveau mit der österreichischen Nationalmannschaft. Wir sind sehr glücklich, dass er sich für uns entschieden hat und sind überzeugt, dass er sich bei uns in den nächsten Jahren hervorragend weiterentwickeln wird.“

Johannes Bitter lobt Kofler – Moritz Sauter freut sich

Der abwehrstarke Kofler ist der zweite Spieler des VfL Potsdam, der den HSVH verstärkt. Im Sommer 2024 war Moritz Sauter in die Elbmetropole gewechselt. Gemeinsam war ihnen zuvor der Aufstieg aus der Zweiten Liga in die Bundesliga gelungen. Jetzt sind sie wieder vereint.

„Es ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass ich Moritz aus Potsdam kenne und wir zusammengespielt haben“, sagt Kofler. „Gerade die Aufstiegssaison in Potsdam hat uns zusammengeschweißt – auch privat verstehen wir uns super. Das wird wichtig für einen guten Einstieg in Hamburg und macht es mir definitiv leichter.“ Auch Sauter freut sich

Hamburgs Handballer gegen Rhein-Neckar Löwen

Der HSV Hamburg startet am Sonntag mit einem Heimspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen (15 Uhr, Sporthalle Hamburg) in das neue Handballjahr. Kofler und der VfL Potsdam treten bei den Füchsen Berlin an, dem Kooperations-Klub.