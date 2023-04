Saison-Aus für Lassen ist ein Tiefschlag für den HSV Hamburg

Der Punktverlust des HSV Hamburg in eigener Halle gegen Kellerklub TVB Stuttgart und das Ende der Heim-Siegesserie waren zu verschmerzen, der Verlust von Jacob Lassen ist es nicht. Der Ausfall des Rückraum-Riesen für den Rest dieser für Hamburgs Handballer bislang so grandiosen Spielzeit ist ein heftiger Tiefschlag und kaum zu kompensieren.

Am Tag nach dem kampfbetonten und dramatischen 27:27 fiel die Entscheidung: Lassen muss unters Messer. Der 27-jährige Däne wird am Dienstag im AK St. Georg von Schulterspezialist Prof. Dr. Michael Hoffmann, zugleich Mannschaftsarzt, am gebrochenen rechten Schlüsselbein operiert. Lassen („Ich habe gleich gemerkt, dass etwas kaputt ist“) fällt nach Vereinsangaben zehn Wochen aus – und damit für die restlichen zehn Spiele der Saison.

Schlüsselbein gebrochen: Jacob Lassen fehlt zehn Wochen

„Das ist blöd für uns und sehr schade für ihn“, sagt Trainer Torsten Jansen im Gespräch mit der MOPO. „Für Jacob tut es mir leid, aber wir müssen jetzt nach vorne schauen und versuchen, das so gut es geht aufzufangen. Wir wollen die Saison so erfolgreich wie möglich zu Ende bringen.“

Der HSVH war in diesem Jahr im Höhenflug, hatte überzeugende Heimsiege gegen Hannover und Erlangen gefeiert, einen Auswärtscoup bei den Rhein-Neckar Löwen gelandet und auch bei den knappen Niederlagen bei den Topteams Magdeburg und Flensburg überzeugt. Tabellenplatz sieben.

HSVH-Trainer Jansen trotz Lassen-Verletzung kämpferisch

Es bleibt abzuwarten, wie stark die Mannschaft ohne ihren zweitbesten Torschützen (112 Saisontreffer) und besten Vorbereiter (107 Assists) ist. Ohne Lassen wird die von ihm selbst ausgerufene Jagd auf Europapokalplatz sechs noch schwieriger als ohnehin.

Jansen gibt sich kämpferisch: „Wir haben auch ohne Jacob in Flensburg bis zum Schluss um den Sieg mitgespielt.“ Bei der unglücklichen 32:34-Niederlage Anfang März hatte Lassen wegen der Geburt seines zweiten Kindes gefehlt.

Axmann, Baijens und Tissier könnten Lassen ersetzen

Eins zu eins ist Lassen nicht zu ersetzen. Die Verantwortung muss auf mehrere Schultern verteilt werden. Erste Option für die Position im rechten Rückraum ist jetzt der zweite Rückraum-Linkshänder, Nicolai Theilinger, in dieser Saison bislang fast nur in der Abwehr eingesetzt. „Theile möchte mehr Angriff spielen. Das kann er jetzt machen“, sagt Jansen.

Doch auch die Rechtshänder Dominik Axmann, Dani Baijens und Leif Tissier könnten aufgrund ihrer Variabilität und Spielstärke zeitweise auf der Lassen-Position agieren. ​​​​​​„Wir werden uns etwas einfallen lassen.“ Der HSVH hat auch keine andere Wahl.