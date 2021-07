Termin-Chaos droht: Corona: Hamburgs Handballer sind gleich doppelt betroffen

Im Aufstiegs-Rennen bekommen Hamburgs Handballer richtig Probleme – und zwar nicht wegen der Punktverluste in jüngster Zeit, sondern aufgrund von Spielen, die gar nicht stattfinden. Innerhalb von nur 20 Stunden sind die nächsten beiden Partien des Zweitliga-Spitzenreiters abgesagt worden. Der Spielplan wird immer enger. Ein totales Termin-Chaos droht.

Sie hatten sich einiges vorgenommen für die heutige Partie beim TV Hüttenberg, wollten nach dem wichtigen Heimsieg gegen Aue am Dienstag auswärts nachlegen, wieder ins Rollen kommen. Nichts da! Der HSVH hat jetzt eine zweiwöchige Zwangspause.

Corona: Zwei Spielabsagen für die Handballer des HSVH



Am Freitagmittag wurde das Spiel des HSVH beim Tabellen-14. kurzfristig abgeblasen, weil es im Team des TVH einen positiven Corona-Test gegeben hat. Die gesamte Mannschaft ist in Quarantäne.

Damit nicht genug. Am Donnerstagabend war bereits das für kommenden Dienstag angesetzte Nachhol-Heimspiel gegen Hamm-Westfalen abgesagt worden, weil sich der ASV ebenfalls in Quarantäne befindet.

HSVH: Spiel gegen Hamm bereits zum dritten Mal abgesagt

Der „Hammer-Fluch“ nimmt kein Ende. Es ist bereits die dritte (!) Absage der Partie vom 6. Spieltag. Das ursprünglich für den 31. Oktober angesetzte Hinspiel war aufgrund mehrerer Corona-Fälle beim HSVH verschoben worden. Doch auch der Nachholtermin am 8. Februar war witterungsbedingt kurzfristig geplatzt.

Paradox: Das Rückspiel ist schon über die Bühne gegangen. Am 31. März gewannen die Hamburger in Hamm 32:29. Das Hinspiel lässt weiter auf sich warten.

Wann die beiden Spiele nachgeholt werden, steht noch nicht fest. Es gibt erhebliche Terminschwierigkeiten. Auf den HSVH wartet im Endspurt eine enge Taktung der Spiele, was eine zusätzliche Belastung darstellt.

Die nächste Partie der Hamburger steigt erst am 9. Mai gegen Wilhelmshaven. Aber so genau weiß man das in diesen Zeiten nicht…