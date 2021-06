Sponsor fehlt noch: Hamburgs Handballer: Neue Trikots, erstklassige Gegner

In der Vorbereitung auf die neue Saison messen sich Hamburgs Zweitliga-Handballer mit der Elite. Die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen tritt gegen die Bundesliga-Spitzenklubs Füchse Berlin und Hannover Burgdorf an. Drei Spiele, zwei Topgegner, erstklassige Härtetests!

Der Saisonstart ist für den 2. Oktober angesetzt. Zum Auftakt tritt der Handball Sport Verein Hamburg beim TuS N-Lübbecke an. Die neuen Trikots für die kommende Spielzeit sind schon fertig. Das Heimtrikot ist rot mit einer ungewöhnlichen Blaufärbung im Bereich der linken Brust und Schulter, beim blauen Auswärtstrikot ist dieser Akzent rot.

HSVH: Noch fehlt ein Sponsor auf dem Trikot

Die Brust ist allerdings noch blank. Die Sponsoren-Verhandlungen des HSVH sind noch nicht abgeschlossen. Die MultiBank Group könnte weitermachen. Die S-Bahn-Hamburg, bislang unten auf der Trikotfront präsent, ist dagegen raus.

Eingetütet sind dagegen die Testspiele. Schon am Sonnabend tritt der Tabellenachte der vergangenen Abbruch-Saison bei den Füchsen in Berlin an, Sechster der im April abgebrochenen Bundesligaspielzeit.

Gegen Hannover-Burgdorf (Platz vier) spielt der HSVH sogar zweimal, zunächst auswärts (30. August), dann in der heimischen Volksbankarena (18. September). Zudem treten die Hamburger zweimal gegen den Liga-Rivalen VfL Lübeck-Schwartau (16./23. September) an.

Alle Testspiele finden aufgrund der Corona-Pandemie ohne Zuschauer statt.