Sieg in Lemgo! Baijens feiert erfolgreiche Rückkehr mit dem HSVH

Dank einer größtenteils konzentrierten Leistung hat der Handball Sport Verein Hamburg einen verdienten 32:28-Auswärtserfolg bei der TBV Lemgo Lippe eingefahren. In der Phoenix Contact Arena konnte sich der HSVH vor allem – mal wieder – auf seinen Schlussmann Jogi Bitter verlassen. Für HSVH-Profi Dani Baijens war es nicht nur wegen des Sieges ein besonderer Nachmittag.

Drei Jahre lang, zwischen 2018 und 2021 spielte der Niederländer für Lemgo, die Verbindung ist heute noch eng. „Es war ganz komisch, hier in die Halle zu kommen, mit so vielen alten Bekannten“, sagte der 24-Jährige und ergänzte mit Nachdruck: „Dann zu gewinnen, das ist natürlich mega.“ Baijens war an alter Wirkungsstätte mit warmem Applaus empfangen worden, steuere beim Auswärtssieg starke sechs Tore bei.

Neben Baijens war aus Hamburger Sicht vor allem auf die Routiniers Verlass. Bitter bestätigte seine starke Form im Tor, Casper Mortensen steuerte beim fünften Saisonsieg sieben Treffer bei, sorgte mit seinem Heberwurf aus sieben Metern knapp fünf Minuten vor Ablauf der Zeit für die vorzeitige Entscheidung. Ein Umstand, der angesichts des Spielverlaufes nicht zwingend absehbar war.

HSVH feiert fünften Saisonsieg

Nach gutem Hamburger Start biss sich Lemgo rein, zur Halbzeit stand es verdientermaßen 13:13. „Lemgo macht dann einfache Tore, steht gut in der Abwehr“, wusste Baijens um die Stärke der Ex-Kollegen, „Aber wir haben den Kopf nicht verloren, Jogi hatte ein paar wichtige Paraden.” Ein 4:0-Lauf um die 40. Spielminute kippte das Spiel letztlich verdient zugunsten der Hamburger. Am Ende stand der Auswärtssieg – der Arbeitsabend für Baijens war aber noch nicht beendet. Auf der Niederländer wartete das Feierabendbier mit den alten Kollegen.