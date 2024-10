Der Eine: ein Handball-Idol, das seine aktive Karriere nach mehr als 25 Jahren beendet hat und nun endlich in neuer Rolle voll angreifen will – auch nach eigenem Geschmack ein paar Monate zu spät. Der Andere: ein Fachmann, wenn es um Sport, Wirtschaft, Marketing, Lizenzen geht – an schwierige Fälle gewöhnt, aber mit Handball bislang nichts am Hut. Ein bekanntes Gesicht und ein neues. Gemeinsam wollen Keeper-Legende Johannes Bitter (42) und Christian Hüneburg (49) den HSV Hamburg nach vorne bringen: Ersterer als Sportdirektor, Zweiterer als Geschäftsführer. Das neue Führungsduo des Bundesligisten hat viel vor – und eine schwierige Aufgabe vor der Brust.