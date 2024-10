Sensations-Comeback: HSV-Legende Schwalb übernimmt Bundesliga-Klub

Überraschendes Comeback in der Handball-Bundesliga: Martin Schwalb feiert seine Rückkehr auf die Trainerbank. Der frühere Nationalspieler und Meistercoach des HSV Handball übernimmt den Posten des Cheftrainers beim punktlosen Tabellenletzten HC Erlangen und ersetzt dort ab sofort den zuletzt erfolglosen Johannes Sellin. Schwalb unterschrieb beim fränkischen Erstligisten einen Zweijahresvertrag und wird bereits beim DHB-Pokalspiel am Mittwochabend gegen den VfL Gummersbach auf der Erlanger Bank sitzen.

„Der HC Erlangen sah nach dem schwachen Abschluss der Rückrunde der letzten Saison, der wenig überzeugenden Vorbereitung und dem schlechten Saisonstart trotz des engagierten Auftritts in Berlin seine Saisonziele gefährdet“, heißt es in der HC-Vereinsmitteilung von Dienstag. Entscheidend sei gewesen, „dass sich einer der erfolgreichsten und erfahrensten deutschen Handballtrainer kurzfristig bereit erklärt hat, den fränkischen Erstligisten ab sofort zu übernehmen“. Sellin wird dem HCE in anderer Funktion als Teil des Trainerteams erhalten bleiben.

Schwalb war erst im August als Vizepräsident beim HSV Hamburg ausgeschieden und deshalb vertraglich nicht mehr anderweitig gebunden. „Ich habe das Gefühl, dass es so manchen Verein gibt, der Ruhe und Erfahrung an der Seitenlinie gebrauchen könnte“, hatte Schwalb noch im Frühjahr den „Kieler Nachrichten“ gesagt, dabei allerdings keinen möglichen Klub genannt. Nun kehrt der 61-Jährige, der sein letztes Traineramt bis 2021 bei den Rhein-Neckar Löwen innehatte, zurück.

Seine größten Erfolge feierte der 193-malige Nationalspieler Schwalb als Trainer beim HSV. In Hamburg gewann er zwischen 2005 und 2014 unter anderem die Champions League, die deutsche Meisterschaft und den DHB-Pokal. (sid/mp)