Mit einer unterirdischen Leistung haben Hamburgs Handballer den angestrebten vorentscheidenden Sieg im Kampf um den Klassenerhalt verpasst und ihre Fans vergrault. Im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten Balingen setzte es eine verdiente 29:34 (13:19)-Niederlage, die angesichts einer desaströsen ersten Halbzeit eine totale Blamage war. Der Image-Schaden ist groß.

Als die 60 Minuten endlich vorbei waren – für den HSV Hamburg eine ebensolche Erlösung wie für die 2885 Zuschauer in der Sporthalle – da platzte Linksaußen Casper Mortensen der Kragen. „Das war fast das peinlichste Spiel in meiner ganzen Karriere“, wetterte der Däne auf dem Weg in die Kabine. „Wir spielen wie eine C-Jugend. Das war ohne Eier, ohne alles! Zweimal hintereinander vor unseren eigenen Fans so zu verlieren, ist unfassbar peinlich.“