Party mit Abschied einer Legende: Hamburgs Handballer feiern weiter

Volle Halle, volle Pulle, volle Punktzahl! Hamburgs Handballer haben ihre Siegesserie ausgebaut und sind weiter auf dem Vormarsch. Am Ostermontag bezwang der starke HSVH das Topteam aus Melsungen hochverdient mit 29:22 (13:12). Der Klassenerhalt dürfte schon sicher sein.

Die Freudentänze werden zur schönen Gewohnheit. Nach dem vierten Sieg in Folge hüpften die Spieler ausgelassen über das Spielfeld der mit 3750 Fans erneut ausverkauften Sporthalle Hamburg, machten die Welle, jubelten und feixten.

HSVH-Torhüter Bitter steuerte zehn Paraden bei

„Mega! Klasse, das hat Spaß gemacht“, freute sich Keeper-Riese Johannes Bitter über den Coup gegen den Tabellenfünften, zu dem er zehn Paraden beigesteuert hatte. Die letzten zehn Minuten seien ein Genuss gewesen. „Wir haben sie irgendwann gebrochen, das haben wir gemerkt, da kam keine Reaktion mehr.“

Trainer Torsten Jansen war „mehr als zufrieden“, hob die „überragende“ Abwehr hervor und war „unheimlich stolz auf die Mannschaft“, die sich auf Tabellenplatz neun verbesserte.

Einer kam aus dem Grinsen gar nicht mehr heraus. „Ich wollte unbedingt ein gutes Spiel machen für meine Mutter, die heute Geburtstag hat und in der Halle ist, und für meine Frau, die gestern Geburtstag hatte“, erzählte Linksaußen Casper Mortensen mit Söhnchen Carlo auf dem Arm. Mission geglückt! Nach holprigem Start in die Partie hatte der Däne aufgedreht, war am Ende mit zehn Toren bester Schütze.

In der Kabine belohnte sich das Team mit ein, zwei Oster-Bier. Schon Freitag steht die nächste Partie in Hannover an.

Das könnte Sie auch interessieren: „Absolut unbefriedigend“: Bundesliga-Legende fliegt bei Viertliga-Klub raus

Vor Spielbeginn war Vereins-Legende Stefan Schröder mit viel Applaus offiziell verabschiedet worden. Der Ex-Profi, zuletzt U21-Trainer und Jugend-Koordinator, betreibt jetzt einen Campingplatz in Dänemark. Über Ostern war offizielle Eröffnung.

Tore HSVH: Mortensen (10/6), Weller (6), Ilic (6), Baijens (3), Tissier (3), Andersen (1)