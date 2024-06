Der Krimi mit Überlänge hat ein Happy End. Hamburgs Handballer haben endgültig die Lizenz für die kommende Bundesliga-Saison erhalten. Das hat der Ligaverband HBL am Mittwoch offiziell bestätigt. Die durch das Schiedsgericht vor einer Woche verhängte weitere Bedingung einer finanziellen Garantie in Millionenhöhe wurde „fristgemäß erfüllt“. Grünes Licht. Die Spieler haben Klarheit, die Neuzugänge können ihren Umzug in Angriff nehmen, der HSVH endgültig die vierte Spielzeit planen. Der Blick geht nach vorn. Der HSVH nimmt jetzt die Mission Zukunft in Angriff. Nur: Wie sieht das konkret aus? Und was macht Keeper-Riese Johannes Bitter? Die MOPO kennt die Antworten auf die wichtigsten Zukunfts-Fragen.