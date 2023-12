Nach dem Kreuzband-Schock: So will der HSVH den Axmann-Ausfall kompensieren

Macht hoch die Tür! Pünktlich zum Beginn der Adventszeit macht die Arena im Volkspark erstmals in dieser Saison die Tore für Hamburgs Handballer und ihre Fans auf. Zur Prime Time am Samstagabend (20.30 Uhr, live bei Dyn) geht das Topspiel gegen Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen über die Bühne. Doch in die Vorfreude im Lager des HSVH mischen sich Betroffenheit, Sorgen und Nöte.

Kurz und knackig fällt die Antwort von Torsten Jansen auf die Frage, wie aktuell die Lage sei, aus. „Scheiße“, sagt der Trainer – und bezieht das auf die schwere Verletzung von Dominik Axmann und die Konsequenzen.

Jansens Appell beim HSVH: „Müssen es gemeinschaftlich lösen“

Der Kreuzbandriss und das Saisonaus des Rückraumspielers sind ein schwerer Schlag für den 24-Jährigen, seine Mannschaft und den ganzen Verein, denn der HSVH ist im Rückraum nicht üppig aufgestellt. Da auch Dani Baijens (Handbruch) seit Wochen fehlt und frühestens zum Pokalspiel gegen Eisenach (12.12.) wieder spielfähig ist, wird es personell eng.

„Wir müssen das gemeinschaftlich lösen“, so Jansen. Im linken Rückraum wird wohl Abwehr-Riese Azat Valiullin viel Angriffszeit bekommen. Neuzugang Tomislav Severec, sportlich noch nicht angekommen, dürfte mehr gefordert werden als zuletzt. Die Nachwuchsspieler Max Niemann und Lennard Benkendorf werden dabei sein, könnten Spielzeit erhalten.

Abgesehen davon sei der Heim-Hit gegen die Löwen in der Barclays Arena „ein super Spiel“, sagt Jansen. „Wir hoffen auf viele Fans und gute Stimmung.“ Der HSVH kann jede Unterstützung gebrauchen. 6500 Tickets sind bereits verkauft. Der Coach kämpferisch: „Die Jungs werden alles reinhauen. Wir wollen natürlich punkten.“