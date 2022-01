Mit 16 Spielern sind Hamburgs Handballer in die Vorbereitung auf die zweite Hälfte ihrer ersten Bundesliga-Saison gestartet. Dass der Aufsteiger keinen Spieler bei der Europameisterschaft im Einsatz hat, kann ein Vorteil sein. Zum Start gibt es jedoch einen Corona-Fall.

Der PCR-Test von Jan Kleineidam am Vortag des gestrigen Trainingsauftaktes war positiv. Er ist in Isolation. Leif Tissier und Finn Wullenweber (beide Knieprobleme) waren in der Halle, konnten aber nicht mitmischen, steigen nächste Woche ein. Keeper Jens Vortmann fehlt krankheitsbedingt.

HSVH-Trainer Jansen will am Rückzug und am Tempospiel arbeiten

„Wir alle haben die Pause genossen, aber auch wieder Lust, loszulegen“, betont Niklas Weller. In den nächsten Wochen will der HSVH an seinem Spiel feilen. „Es ist klar, dass wir am Rückzug, am Tempo- und Überzahlspiel arbeiten müssen“, so Trainer Torsten Jansen.

Der Klassenerhalt bleibt oberstes Ziel. Mit 16 Punkten und Platz zehn steht der Liga-Neuling hervorragend da, doch Keeper-Riese Johannes Bitter mahnt, dass man sich nicht zu sicher fühlen sollte. Er fordert Entwicklung: „Wir können und wollen uns in einigen Bereichen deutlich verbessern.“