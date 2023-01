Nach zwei Siegen in Serie sind Hamburgs Handballer mit 20 Punkten auf dem besten Weg zum Klassenerhalt. Trotz der ausgezeichneten Ausgangsposition des Aufsteigers sieht Trainer Torsten Jansen seine Mannschaft noch nicht auf der sicheren Seite. Auch im Heimspiel am Sonntag gegen den DHfK Leipzig will der HSVH unbedingt punkten.

Von Hochrechnungen, Was-wäre-wenn-Szenarien und überhaupt allem, das sich im spekulativen Bereich bewegt, war Jansen noch nie ein Fan. „Das bringt doch nix – schon gar keine Punkte“, sagt der Coach vor dem Duell mit den formstarken Sachsen (16.05 Uhr, Sporthalle) trocken. „Ich werde auf keinen hören, der uns jetzt schon den Klassenerhalt aufschwatzen will.“