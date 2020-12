Klasse, Koko!: Hamburgs Nummer zwei Kokoszka hält wie eine Nummer eins

Bei Hamburgs Zweitliga-Handballern ist er die Nummer zwei, sein Auftritt beim Heimsieg gegen den TV Hüttenberg war allerdings erste Sahne. Nachwuchs-Torhüter Marcel Kokoszka hat gezeigt, dass er da ist, wenn die Mannschaft ihn braucht.

Dieses Spiel hat ihm richtig gutgetan, das war dem 21-Jährigen nach dem 30:21-Erfolg am Freitagabend, dem fünften Saisonsieg des HSVH, anzusehen. Es wird ihm Selbstvertrauen geben.

25 Minuten hatte „Koko“ gegen den vergleichsweise harm- und deshalb chancenlosen TV Hüttenberg auf der Platte gestanden und sieben Bälle abgewehrt, darunter einen Siebenmeter, was eine starke Quote von 39 Prozent bedeutete.



Marcel Kokoszka überzeugt im Tor des HSVH

„Man kann immer noch besser spielen“, bewertete „Koko“ seine Leistung cool und fügte grinsend an: „Die 39 Prozent würde ich jedes Spiel nehmen, klar!“

Seinen Auftritt konnte man als Bewerbung mit Händen und Füßen für mehr Spielzeit verstehen. Im bisherigen Saisonverlauf hatte Kokoszka als Nummer zwei im Schatten von Stamm-Keeper Jonas Maier gestanden, der in den letzten beiden Spielen allerdings nicht in Topform war.



Kokoszka nutzt Chance, Jonas Maier schwächelte



Kokoszka nutzte seine Chance, muss die Leistung bei künftigen (Kurz-)Einsätzen allerdings bestätigen, insgesamt stabiler werden.



Trainer Torsten Jansen weiß, wie wichtig ein verlässlicher Back-up ist: „Es ist immer gut, wenn da ein zweiter Torhüter ist, der Bälle hält.“ Gerade angesichts des anstehenden Spiele-Marathons.

Handball: Hamburg zum Nachholspiel nach Lübbecke



Schon am Dienstag steht das nächste Spiel auf dem Programm. Kokoszka und Co. treten beim TuS -Lübbecke an. Es ist die Nachhol-Partie vom ersten Spieltag.