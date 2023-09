Kapitän Weller beißt für den HSV Hamburg auf die Zähne

Es muss schon einiges passieren, um Niklas Weller davon abzuhalten, zu spielen. Wer ihn kennt, den verwundert es nicht, dass sich der Kapitän der Hamburger Handballer derzeit von einer schmerzhaften Schulterverletzung nicht aufhalten lässt. Weller stellt sich in den Dienst der Mannschaft, die ihn dringend braucht.

Nach dem extrem wichtigen, erlösenden und gefeierten ersten Saisonsieg gegen Leipzig ist das Team des HSVH laut Weller „mit Vollgas in die Arbeit“ eingestiegen, um sich auf die nächste Partie am Donnerstag vorzubereiten „Wir haben ein mörder-schweres Spiel in Göppingen vor uns, gegen eine Mannschaft, die sehr wechselhaft, aber zu Hause bärenstark gespielt hat.“

Schonung momentan nicht möglich

Neben dem Training stehen für Weller täglich auch Behandlungen an. Die rechte Schulter, die er sich im Auswärtsspiel in Melsungen fast ausgekugelt und dabei eine heftige Zerrung zugezogen hatte, ist immer noch gereizt und schmerzt. Schonung, die eigentlich angesagt wäre, ist nicht möglich, da mit Andreas Magaard (Rippenbruch) der zweite Kreisläufer im Team noch nicht wieder einsatzfähig ist, wenngleich sein Comeback näher rückt. Deshalb ist es so wichtig, dass Weller spielen kann, wenngleich er nicht bei 100 Prozent ist.

„Es wird“, sagt der Käpt‘n, der nach dem Spiel gegen Leipzig einen dicken Eisbeutel auf der lädierten Schulter hatte. Der Genesungsprozess mache „gute Fortschritte“ und die Verletzung sei „so weit im Griff“, berichtet der 30-Jährige. Jetzt müsse er „mittelfristig schauen“, durch viel Arbeit mit dem Physiotherapeuten das Schultergelenk, das ihm schon länger Probleme bereitet, so zu stabilisieren, „dass nichts mehr passiert.“

Deutlich aufwärts geht es auch mit der mentalen Verfassung der Mannschaft. Der Sieg gegen Leipzig war viel mehr wert als zwei Punkte. „Das Selbstbewusstsein können wir mitnehmen“, sagt Weller, „und das wird uns in Göppingen sicher helfen.“

Eine Diagnose soll es am Dienstag bei Rückraumspieler Zoran Ilic geben, der sich gegen Leipzig am Knie verletzt und am Montag eine MRT-Untersuchung hatte.