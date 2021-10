Die Hamburger Handballer sind sensationell gestartet. Dabei ragt auch Weltmeister, Champions-League- und Olympiasieger Casper Mortensen heraus. Schon jetzt zählt der Neuzugang zu den Leistungsträgern des HSVH. Im Gespräch mit der MOPO spricht er über seine Rückkehr in die Bundesliga, die Liebe zu Hamburg und Gründe für den überraschenden Saisonstart.

Damit hatte wohl kaum einer gerechnet. Nach neun Spielen mit zuletzt zwei Siegen in Folge liegen die Hanseaten in der HBL auf dem vierten Tabellenplatz und empfangen am Sonntag die MT Melsungen in der Sporthalle Hamburg (16 Uhr). „Das ist ein Bonusspiel“, erklärt Mortensen. Gegen den Favoriten erwarte er eine ganz andere Aufgabe als zuletzt gegen Minden oder Balingen. Einen Sieg hat der 31-Jährige trotzdem fest im Blick. Dass die Hamburger so gut in die Saison gekommen sind, liegt vor allem an dem Mix aus erfahrenen und jungen Spielern. „Wir sind immer hungrig und zeigen maximalen Einsatz.“

„Ich liebe Hamburg“: Mortensen über die Bundesliga und seinen Start in Hamburg

Ob Mortensen sich selber als Leistungsträger sieht? Nun ja, zumindest als „erfahren“. „Ich gebe immer einhundert Prozent, sonst bin ich mit meiner Leistung nicht zufrieden.“

Das könnte Sie auch interessieren: Handball-Bundestrainer Gislason beobachtet Hamburger Spieler

In Hamburg fühlt sich der im Sommer vom FC Barcelona gewechselte Däne pudelwohl: „Ich liebe Hamburg als Stadt“, schwärmt er. Auch die Rückkehr in die Bundesliga mache ihn immer noch glücklich. „Es ist die stärkste Liga der Welt, du musst immer Topleistungen erbringen.“ Diese erwartet er von seinem Team auch am Sonntag.