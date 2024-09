Er ist eines der großen Talente im deutschen Handball mit einer vielversprechenden Zukunft. Doch Moritz Sauter ist jemand, der sich vor allem mit dem Hier und Jetzt beschäftigt. Bei seinem neuen Verein, dem HSV Hamburg, will sich der U21-Weltmeister so schnell wie möglich als Bundesligaspieler etablieren und zum Leistungsträger seines Klubs entwickeln. Es sollen die entscheidenden Schritte in einer Karriere sein, die Sauter schon früh und mit viel Mut begonnen und noch mehr Ehrgeiz vorangetrieben hat. Eine schwierige Hürde für jeden Profisportler, der neu in Hamburg ist und Fuß fassen will, hat er dagegen schon genommen.