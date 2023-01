Paukenschlag in der Bundesliga! Hamburgs Handballer sollen am Sonntag das Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin bestreiten – und das, obwohl den Gastgebern sieben Spielern aufgrund einer Corona-Infektion fehlen. Der Liga-Verband HBL hat eine Verlegung der Partie abgelehnt. Dabei waren beide Vereine dazu bereit!

Paukenschlag in der Bundesliga! Hamburgs Handballer sollen am Sonntag das Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin bestreiten – und das, obwohl den Gastgebern sieben Spielern aufgrund einer Corona-Infektion fehlen. Der Liga-Verband HBL hat eine Verlegung der Partie abgelehnt. Dabei waren beide Vereine dazu bereit!

„Mir fehlt jedes Verständnis für diese Entscheidung“, so Füchse-Sportchef Stefan Kretzschmar im Gespräch mit der MOPO kurz nach der Entscheidung am Mittwochabend. „Beide Vereine waren bereit, das Spiel zu verschieben und noch im Dezember nachzuholen. Es seitens der HBL trotzdem auf Biegen und Brechen durchzudrücken, ist schwer nachvollziehbar.“ Die Statuten geben es her, weiß Kretzschmar, „aber in der Auslegung ist es unfair. Da fehlt jedes Fingerspitzengefühl.“

MOPO

Zehn Spieler werden den Füchsen, die dazu noch drei Verletzte haben, am Sonntag fehlen. Am Mittwoch seien nur sieben Spieler im Training gewesen, so Kretzschmar. „Wir werden Sonntag gegen den HSV acht Spieler aus dem Profikader zur Verfügung haben, müssen den Kader mit Jugendspielern auffüllen. Das ist kein fairer Wettbewerb mehr. Und das sehen beide Vereine so.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Für den Notfall“: Handball-Bundestrainer beruft Hamburgs Bitter in EM-Kader

HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke bestätigte, dass der Aufsteiger einer Verlegung zugestimmt hätte.